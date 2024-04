Finale ‍: L'OL peut battre le PSG et ce journaliste le démontre

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Cette saison, l'Olympique Lyonnais a croisé deux fois la route du PSG en Ligue 1, et à chaque fois Paris a largement battu l'OL. Mais en finale de la Coupe de France, tout peut changer.

1-4 à l'aller au Groupama Stadium et 4-1 au retour au Parc des Princes. Sur le papier, la finale de la Coupe de France qui se jouera le 25 mai prochain à la Decathlon Arena de Lille semble être jouée d'avance. Dimanche soir, le Paris Saint-Germain, sans Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, a fait très mal à l'Olympique Lyonnais, et l'écart semble encore très important entre la formation entraînée par Pierre Sage et celle de Luis Enrique. Mais, il ne faut pas connaître l'histoire du football pour être sûr et certain que cette finale sera une simple formalité pour le club de la capitale. Dans Le Progrès, Christian Lanier, qui suit l'OL de très longue date et connaît parfaitement les dingueries de ce sport, pense que tout est possible pour Lyon face à l'ogre PSG. Pour lui, l'Olympique Lyonnais doit arriver à Lille avec dans la tête l'idée que Paris n'est pas invincible et que surtout le scénario d'un match de football n'est jamais écrit à l'avance. C'est ce qu'il avance à presque un mois jour pour jour de ce grand rendez-vous.

L'OL n'a pas à avoir peur du PSG en finale

L’OL s’incline 4-1 face au PSG.



Il faudra avoir plus de caractère face à cette même équipe en finale de coupe de France pic.twitter.com/iEs1bzHVlo — Only Gones (@OnlyGones) April 21, 2024

Notre confrère rappelle que même cette saison, l'Olympique Lyonnais a fait des choses qui paraissaient totalement impossibles et que cela doit donner de l'espoir pour cette finale de la Coupe de France. « L’histoire de ce sport diabolique qu’est le football montre au contraire que tout est possible. Qui aurait misé tout récemment que l’OL, mené 3-1 devant Brest à la 70e minute, gagnerait ce match ? (...) La magie du football fait que de nombreux paramètres ne se maîtrisent pas. Les faits de matches peuvent influer sur un résultat. Ils vont de l’accrochage à l’expulsion en passant par le facteur réussite. Le PSG, s’il joue la finale de Ligue des champions une semaine plus tard, peut avoir la tête à Wembley, plus qu’à Lille. Et puis, cette finale ne se joue pas à Paris, et l’OL devrait avoir le bénéfice du cœur à Lille. Par ailleurs, le PSG en dépit de sa boulimie pour tout gagner, n’est pas forcément à l’abri d’un brin de suffisance (...) Il est probable que l’OL s’attachera à serrer le jeu plus qu’il ne l’a fait en championnat. Et comme la Coupe ne donne pas toujours du crédit au grand favori, il restera une fenêtre ouverte pour l’exploit », prévient Christian Lanier, qui voit bien Alexandre Lacazette et ses coéquipiers entrer dans la légende de l'Olympique Lyonnais le mois prochain en battant la supposée invincible armada du Paris Saint-Germain.