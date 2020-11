OL : Le PSG toujours sur Aouar, son prix fait tousser

Dans : OL.

Auteur d’un début de saison contrasté (2 buts, 1 passe décisive), Houssem Aouar est loin de son meilleur niveau.

Plombé par les blessures, l’international français n’a plus joué depuis le derby contre Saint-Etienne. Souffrant aux adducteurs, il n’est pas entré en jeu face à Angers. Et tandis que le staff lui a demandé d’effectuer un léger entraînement de 30 minutes sur la pelouse du Stade Raymond-Kopa avec les autres remplaçants après le match, Houssem Aouar a poliment décliné, faisant savoir que le mauvais état de la pelouse ne lui inspirait guère confiance. Une attitude qui passe mal auprès de Juninho, lequel a pris la décision d’écarter Houssem Aouar pour la réception de Reims, dimanche après-midi (13 heures). Malgré cette polémique et des performances en demi-teinte, la cote du joueur reste au plus haut dans l’optique du mercato selon L’Equipe.

Et pour cause, le quotidien national rappelle que la Juventus Turin ou encore Arsenal étaient intéressés par Aouar cet été. De plus, le Paris Saint-Germain surveille également attentivement la situation du meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais. Il est notamment expliqué que le club de la capitale française vise « à moyen terme » Houssem Aouar, dont le prix d’un transfert a toutefois été fixé à 50 ME par Jean-Michel Aulas. Une coquette somme que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ne sortiront pas si facilement en raison de la crise du Covid-19. De plus, il est clairement indiqué que si le joueur Lyonnais, sous contrat avec les Gones jusqu’en 2023, parvenait à retrouver son meilleur niveau, alors il est clair qu’il attirerait d’autres courtisans. En Espagne, le Real Madrid est notamment associé de manière très régulière à Houssem Aouar. Encore ce vendredi, des informations liaient le champion d’Espagne au n°8 de Lyon, apprécié en interne et notamment par Zinedine Zidane. Le PSG aura donc une féroce concurrence dans ce dossier…