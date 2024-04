OL-VA a ruiné Stéphanie Frappart

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'UEFA a dévoilé la liste des arbitres retenus pour l'Euro 2024. Et Stéphanie Frappart, qui avait officié lors du Mondial 2022 n'y figure pas, tout comme elle n'est pas non plus retenue pour les JO de Paris. Le match OL-VA lui a probablement coûté très cher.

C'est une note qui a fait beaucoup de bruit, au point même que le quotidien Equipe s'était fendu d'un très long article pour justifier de mettre un 1 sur 10 à Stéphanie Frappart après son arbitrage de la demi-finale de Coupe de France entre l'Olympique Lyonnais et Valenciennes le 2 avril dernier. Ce soir-là, l'arbitre tricolore s'était prise les pieds dans le tapis, et ce n'était pas la première fois cette saison. Si on pardonne aux joueurs qui ratent parfois des matchs, l'UEFA est, elle, nettement moins tolérante et Stéphanie Frappart l'a constaté lundi. L'instance européenne n'a pas retenu la meilleure arbitre femme du monde et quatrième au classement des sifflets français, mais a choisi François Letexier et Clément Turpin pour représenter la France lors de l'Euro 2024 qui débutera le 14 juin en Allemagne.

ℹ️ Stéphanie #Frappart a reçu la note de 1/10 dans #Lequipe! 🥶



🔹C’est la pire note jamais attribuée à un arbitre dans l’histoire du journal! pic.twitter.com/JjLVh8gqX9 — Olivier Salmon (@OlivierSalmon_) April 3, 2024

Du côté de la FFF, si l'on admet que Stéphanie Frappart vit une saison plus compliquée cette saison, et que ce OL-VA l'a ouvertement démontré, on regrette que l'UEFA n'ait pas voulu lui apporter sa confiance pour l'Euro 2024. « Je suis déçu que l'UEFA n'ait pas sélectionné Stéphanie Frappart. Ils ont leurs propres critères de sélection, mais c'est regrettable. Cela met quand même un coup d'arrêt, provisoire en tout cas, à la présence de femmes arbitres au plus haut niveau européen. Le fait de ne pas la retenir et encore plus de ne prendre aucune femme comme arbitre central, est un mauvais signal », confie Eric Borghini, président de la commission fédérale des arbitres, dans le quotidien sportif.

L'UEFA prend les meilleurs, un point c'est tout

Pour l'UEFA, l'heure n'est pas à faire des symboles, mais à juste respecter la hiérarchie et les classements établis au fil des compétitions, sans aucun autre critère. « L'Euro 2024 est le summum du football des équipes nationales européennes et c'est pourquoi nous avons sélectionné les meilleurs arbitres pour ces matches. Tous ont toujours répondu aux normes les plus élevées dans les plus grandes compétitions de l'UEFA, ainsi que dans leurs épreuves nationales », a précisé Roberto Rosetti, qui dirige l'arbitrage européen.