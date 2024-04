Memphis Depay conseiller l'OL pour résister au PSG

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Désormais à l'Atlético de Madrid, où il a encore un an de contrat, Memphis Depay s'intéresse de très près à l'actualité dé l'Olympique Lyonnais, et notamment au match de ce dimanche face au PSG.

Trois ans après son départ libre de l'OL, ce qui avait fait bouillir Jean-Michel Aulas, l'attaquant international néerlandais a accepté de revenir pour Prime Vidéo sur sa carrière lyonnaise. Memphis Depay a connu quelques grands moments avec Lyon, on pense particulièrement à la finale de la Coupe de la Ligue perdue aux tirs au but en 2020 face au PSG, ou bien encore au Final 8 de la Ligue des champions la même année, et les victoires face à la Juventus et surtout Manchester City. Mais Depay le reconnaît, avec ses moyens du moment, l'Olympique Lyonnais ne pouvait pas réellement envisager de faire mieux, du moins sur la durée. A 30 ans, et compte tenu de son expérience, le buteur de l'Atlético de Madrid et des Pays-Bas pense que l'OL doit impérativement avoir plus d'argent pour gagner des trophées de manière régulière. Et il a donné un conseil aux joueurs de Pierre sage pour gérer la rencontre contre le PSG.

🎙️ @Memphis : "J'ai toujours eu l'impression que nous étions là mais que nous ne pouvions pas franchir l'étape nécessaire pour gagner des titres."



Avant #PSGOL l'ancien attaquant de l'@OL revient sur sa période sous la tunique des Gones 🔴🔵 pic.twitter.com/1bqmisgfNl — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 20, 2024

A quelques semaines de la finale de la Coupe de France entre l'OL et le PSG, Memphis Depay craint que tout cela relève du one shot et pas d'un retour permanent au sommet du football français. « J’ai toujours eu le sentiment que nous étions là, mais que nous ne pouvions pas atteindre l’étape nécessaire pour remporter des titres. J’ai toujours été honnête à ce sujet, avec le président, avec Juninho : si vous voulez ces 5 ou 10% en plus nécessaires pour gagner quelque chose, vous avez besoin de vous adapter, de mettre cette ambition au sein du club, de faire des plans sur le futur. Sinon, ce sera toujours ça, on peut atteindre une finale de temps en temps, se battre, mais ne pas gagner de trophée », a confié Memphis Depay, qui espère que John Textor pourra encore injecter des fonds supplémentaires pour booster l'Olympique Lyonnais. Le propriétaire américain de l'OL l'a fait au dernier mercato d'hiver, mais c'était surtout pour éviter une relégation qui profilait. En attendant, et répondant à Prime Vidéo Sport sur la manière dont Lyon doit gérer la pression du Parc des Princes, ce dimandhe, Memphis Depay s'est mis un doigt dans chaque oreille comme il le fait pour célébrer ses buts : « Ils doivent faire comme cela ».