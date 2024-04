OL ‍: Barcola l'écoeure et il le dit brutalement

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Bradley Barcola est au cœur de la polémique depuis le match entre l’OL et le PSG, notamment car l’attaquant parisien a célébré avec véhémence l’un des buts parisiens juste devant le parcage des supporters lyonnais.

Formé à l’Olympique Lyonnais, Bradley Barcola n’a pas hésité une seconde à célébrer avec véhémence et un brin de provocation les buts du PSG contre l’OL dimanche soir au Parc des Princes. Sur le but inscrit par Beraldo, sur lequel il est passeur décisif, Barcola a même fait un petit détour pour haranguer le parcage lyonnais, alors que ses coéquipiers étaient à l’autre bout du terrain. Sur son compte Instagram après la rencontre, Bradley Barcola a parlé de « justice », en faisant référence à une revanche personnelle après les insultes et les sifflets dont il a été victime au Groupama Stadium au match aller et depuis le parcage visiteur du Parc des Princes dimanche soir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Barcola Bradley (@bradley_dls)

Une véritable haine est en train de s’installer entre Bradley Barcola et son club formateur et Sofiane Zouaoui y a réagi sur le plateau de Winamax TV. Pour le journaliste, supporter assumé de l’Olympique Lyonnais, personne n’est tout blanc ou tout noir dans cette affaire. Mais globalement, celui qui intervient également parfois sur RMC ne digère pas l’attitude de Bradley Barcola face aux supporters de l’OL. Il s’explique. « Je n’ai aucun problème avec son choix d’avoir signé au PSG. Je pense que sur le plan économique, c’était impossible à refuser, que ce soit pour l’OL ou pour lui. Je n’ai aucun problème avec le fait que les joueurs célèbrent contre leurs anciens clubs. Je ne cautionne pas les insultes sur sa famille » a détaillé le journaliste avant de poursuivre au sujet de Bradley Barcola.

Sofiane Zouaoui condamne l'attitude de Barcola

« En revanche, que les gens ne captent pas et ne comprennent pas le problème qu’il y a entre lui et les supporters lyonnais, je trouve ça complètement dingue. Il y a eu des communications qui ont été faites de sa part pour endormir les supporters, les posts Instagram, etc. Il y a une ère de la communication chez les joueurs qui pensent qu’ils gagnent à tous les coups. Les supporters disent juste que ça les dérange de voir Barcola célébrer comme ça devant le parcage. En faisant ça, il insulte ses éducateurs qui l’ont formé, il insulte les supporters de l’OL qui ont été calmes avec lui. Quand il chie sur le parcage, qu’il n’oublie pas qu’il chie sur ses anciens éducateurs » a analysé Sofiane Zouaoui, qui regrette le manque d’élégance de Bradley Barcola. Car en manifestant sa joie de cette façon devant le parcage de l’OL au Parc des Princes, l’international espoirs français manque de respect au public lyonnais mais aussi à ses anciens éducateurs, ceux qui l’ont formé. C’est tout du moins l’avis du journaliste, qui sera sans doute partagé par une grande partie des supporters de Lyon.