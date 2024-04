OL ‍: Lacazette giflé, il ne rigole pas

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Titulaire contre le PSG, une semaine après son choc face à Brest, Alexandre Lacazette n'a pas réellement pesé dans ce choc. Le buteur de l'OL a fait passer un message très clair après cette claque.

Dès le coup de sifflet final scellant la défaite de Lyon contre Paris au Parc des Princes (4-1), Alexandre Lacazette ne s'est pas caché et il est rapidement venu s'exprimer au micro de Prime Vidéo, le diffuseur de cette rencontre choc de Ligue 1. L'occasion pour le capitaine de l'Olympique Lyonnais de remettre les pendules à l'heure au moment où la finale de la Coupe de France face à ce même PSG constitue la chance principale d'avoir un ticket européen pour la saison prochaine.

🗣️ Alexandre Lacazette : "Cela va nous permettre de redescendre sur terre."



Le capitaine lyonnais s’est montré très déçu de la performance de son équipe.#PSGOL pic.twitter.com/jfyJHJqxV0 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 21, 2024

« Dès le début du match, on s’est foutu dans de mauvaises dispositions. Avec le premier but, on doit mieux faire, sur le deuxième but, je suis fautif. A partir de là contre Paris chez eux c’est compliqué. Après, on a essayé de revenir, on a eu un peu de mieux dans le jeu, on avait de meilleures ambitions et moins de peur, je pense. Malgré tout, on fait encore des erreurs. Ça va nous servir, déjà pour la semaine prochaine, parce que ça va nous remettre au travail. Je pense que ça va nous permettre aussi de redescendre sur terre car on était sur un beau nuage. C’est dommage d’avoir donné cette prestation ce soir. La finale de la Coupe de France, ça n’a rien à voir, ce sera un match différent. Mais là, ce n’est pas beau pour nos supporters, mais il faut rester positif car on revient de loin. Il faut juste être prêt pour le prochain match », a clairement prévenu Alexandre Lacazette.