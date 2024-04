OL ‍: John Textor traité d'idiot

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le propriétaire de l'Olympique Lyonnais n'a pas que des amis et des amies dans le football. Et John Textor l'a compris de manière très brutale.

Si en France, les dirigeants de clubs de Ligue 1 se tiennent à peu près bien verbalement, au Brésil, quand on a une chose à dire, on le fait sans aucune précaution oratoire. Et c'est notamment le cas pour Leila Pereira, brillante femme d'affaires et cinquième femme la plus riche de son pays, qui depuis 2021 dirige le club de Palmeiras. Une formation actuellement dixième du championnat du Brésil. Invitée à s'exprimer sur les propos récurrents de John Textor, lequel accuse le football brésilien d'être victime d'une corruption généralisée, le ton a vite grimpé. Car si le propriétaire de l'OL, qui possède aussi Botafogo, a été convoqué devant les autorités pour s'expliquer et apporter des preuves de ses déclarations, tout cela commence à sérieusement agacer Leila Pereira. Et elle s'en est donc prise directement à John Textor, ce dernier ayant pointé du doigt Palmeiras. Au début du mois d'avril, ce club a même entamé une action en justice contre l'Américain.

Textor viré du football brésilien ?

Invitée de l'émission Roda Viva, Leila Pereira a répondu aux accusations de l'homme d'affaires américain concernant une « manipulation » du football brésilien. Et elle n'a pas fait dans la dentelle pour dire tout le mal qu'elle pensait de John Textor. « Nous avons déjà intenté une action civile contre lui et demandé l'ouverture d'une enquête policière. Il continue de parler et de parler, mais il ne prouve absolument rien. Je pense que c'est une aberration, c'est dommage. Beaucoup de gens se demandent pourquoi il fait cela. Je ne sais ce qui se passe dans la tête de cet homme, pardonnez mon expression, mais c'est un idiot (...) Ce que pense ce John Textor, c'est que le Brésil est un désastre et que les autorités ne font rien. Donc, pour arrêter cela, le tribunal supérieur de justice sportive devrait interdire à cet homme d’être impliqué dans le football. Je ne sais pas si je peux parler de la façon dont le tribunal supérieur de justice sportive devrait se comporter, mais nous sommes dans une démocratie et c'est ce que je pense », a lancé la dirigeante, qui a également qualifié Johh Textor de « fou ».