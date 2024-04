OL ‍: Les dirigeants choqués par l'attitude de Barcola

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Bradley Barcola n'a pas caché sa joie lors de ses deux passes décisives contre l'OL, et le jeune attaquant du PSG s'est encore plus mis à dos les supporters lyonnais. Même la direction de Lyon n'a pas digéré.

Le hasard a fait que c'est juste devant le parcage de l'Olympique Lyonnais que le jeune attaquant du Paris Saint-Germain a délivré les deux passes décisives qui en six minutes ont mis l'OL la tête sous l'eau dimanche lors de la victoire du PSG (4-1). Forcément, Bradley Barcola, hué et insulté par les fans de Lyon depuis l'échauffement des joueurs parisiens, n'a pas caché sa joie de se venger ainsi de toutes ces injures en célébrant très fort ces deux coups portés à son ancien. Mais visiblement, et à en croire Le Progrès, malgré ce qu'a vécu Barcola d'abord au Groupama Stadium et au Parc des Princes, du côté de la direction de Lyon, on a tout de même eu du mal à comprendre l'attitude du natif de la capitale des Gaules et sa joie exubérante après les deux réalisations du PSG

A l'OL on ne comprend pas l'attitude de Barcola

« Dimanche, après le premier but (le csc de Matic), qui l’a vu jouer un rôle décisif, il s’est retourné vers le parcage lyonnais pour célébrer de façon provocatrice avant de filer vers ses partenaires. Autant dire que c’est mal passé et cela a aussi surpris les dirigeants de l’OL », explique le quotidien régional, qui rappelle cependant que Barcola est la cible d'un déchaînement particulièrement violent sur les réseaux sociaux de la part de supporters qui estiment que ce dernier a quitté le club au pire moment. Et cela même si John Textor avait bien besoin des 45 millions d'euros payés cash par le PSG pour faire venir Bradley Barcola l'été dernier, la DNCG s'étant montrée brutale avec l'Olympique Lyonnais.

Ce lundi, la haine anti-Barcola ne s'est pas calmée sur X (anciennement Twitter), bien au contraire. D'autant que dans la nuit, le jeune joueur du PSG a envoyé un message sur les réseaux sociaux. Via son compte Instagram, et sous une photo où on le voit célébrant un but contre l'Olympique Lyonnais, l'ailier parisien a écrit : « La justice de Dieu ». De quoi forcément remettre de l'huile sur le feu, ce qui visiblement n'empêche pas Bradley Barcola d'être très performant avec le Paris Saint-Germain, et pas que contre Lyon. En espérant tout de même que toute cette histoire n'aille pas trop loin.