OL ‍: Pierre Sage s'est planté, il prend un carton jaune

Par Claude Dautel

Pierre Sage fait l'unanimité depuis qu'il a pris les commandes de l'Olympique Lyonnais. Cependant, après la déroute de l'OL face au PSG, l'entraîneur français fait face aux premières critiques.

Pierre Sage a beau être jeune dans la profession d'entraîneur d'un club de Ligue 1, il connait très bien ce métier et se doutait bien qu'un jour, il devrait assumer des attaques sur ses choix. Même si les supporters lyonnais lui pardonnent tout, du moins pour l'instant, l'échec cuisant de l'OL face au Paris Saint-Germain, après une première période totalement ratée en raison de choix tactiques contestables. Ce lundi, le technicien lyonnais voit donc poindre des critiques sur la manière dont il a appréhendé cette rencontre face au PSG, à quelques semaines de la finale de la Coupe de France entre les deux mêmes équipes. Auteur d'une interview fleuve de Pierre Sage la semaine passée, et plutôt fan de ce dernier, Hugo Guillemet admet que ce dernier s'est raté en pensant que sa tactique habituelle était transposable face à une armada comme celle de Paris, même sans Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sur le terrain du Parc des Princes.

Pierre Sage n'a pas fait les bons choix, ça arrive

L'OL à été sonné à Paris par son début de match inexplicable. Pierre Sage demande un peu de calme: "N'oublions pas que nous étions en mort clinique en fin d'année dernière" Il n'a pas tort. Ce sera un autre match en finale de Coupe alors — Christian Lanier (@levinhabrsil) April 21, 2024

Même si Pierre Sage aura une deuxième chance le 25 mai prochain en finale de la Coupe de France au stade de Lille, le journaliste de L'Equipe pointe ce raté regrettable alors que l'OL avait retrouvé la septième place de Ligue 1 et pouvait viser directement une place européenne. « Sous-staffés au milieu de terrain dans ce système, exposés sur les côtés, les Lyonnais ont échoué à prendre la possession aux hommes de Luis Enrique, qui se sont régalés toute la première période à transpercer un pressing désordonné pour s'offrir des boulevards face à une charnière rhodanienne abandonnée (...) Le coach de 44 ans, qui incarne le redressement lyonnais depuis décembre, vient donc de connaître le premier gros raté de sa carrière, après avoir été douloureusement dominé par Luis Enrique », écrit Hugo Guillemet, qui pense cependant que la leçon prise face au Paris Saint-Germain dimanche soir peut finalement servir les intérêts de l'Olympique Lyonnais lorsque les deux clubs se retrouveront en finale.