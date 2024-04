OL ‍: Laurent Prud’homme fait fondre tout le personnel

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Nommé directeur général de l'Olympique Lyonnais, l'ancien patron de L'Equipe contribue à son niveau au redressement spectaculaire de l'OL. Son attitude fait l'unanimité en interne.

Passé du poste de directeur général du groupe L’Equipe à CEO de l’Olympique Lyonnais en novembre dernier, à la place de l’éphémère Santiago Cucci, Laurent Prud’homme a réussi à se mettre rapidement les supporters lyonnais dans la poche. Avec une communication discrète mais efficace sur les réseaux sociaux, l'ancien boss du quotidien sportif a surtout ramené du calme et de la sérénité au sein d'une organisation de plus en plus défaillante. Et comme son association avec Pierre Sage fonctionne à la perfection, John Textor peut désormais déléguer ses pouvoirs, laissant à Laurent Prud’homme le soin de gérer au quotidien l'OL. Justement, du côté des bureaux du club rhodanien, où l'on a longtemps craint que la vente du club par Jean-Michel Aulas se concrétise par une vague de départs, on ne cache pas être heureux de la manière de travailler du nouveau patron et de l'ambiance qui règne au sein du club.

Un nouveau patron qui fait le bonheur des salariés de l'OL

Dans Le Parisien, à quelques heures du match PSG-OL, notre confrère Julien Huet n'a eu que des bons échos sur ce changement intervenu à la tête de l'Olympique Lyonnais. « Les salariés apprécient d’autant plus le renouveau sportif qu’il est accompagné par plus de sérénité au niveau administratif. « Laurent Prud’homme (directeur général depuis décembre) et Pierre Sage ont apporté beaucoup de structures et d’écoute », reconnaît sans mal un dirigeant. Même des « petites mains » du club apprécient autant qu’elles s’étonnent de la simplicité du nouveau DG, sans chichi et à l’aise avec chacun de ses interlocuteurs », écrit le correspondant du quotidien francilien à Lyon. Il est vrai que les bons résultats sportifs d'Alexandre Lacazette et ses coéquipiers ont contribué à rendre les choses plus faciles pour tout le monde, et à pacifier une ambiance forcément tendue en début de saison. Mais Laurent Prud'homme a visiblement apporté sa pierre à l'édifice.