OL ‍: Une surprise contre Monaco, le secret est bien gardé

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré sa défaite face au PSG ce week-end, l’OL va pouvoir compter sur un Groupama Stadium quasiment comble pour la réception de Monaco dimanche. Quelques surprises sont d’ailleurs au programme.

Auteur d’une belle remontée en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a subi un petit coup d’arrêt en s’inclinant 4-1 sur la pelouse du Paris Saint-Germain le week-end dernier. Malgré ce revers, l’équipe de Pierre Sage a l’intention de reprendre sa marche en avant dès dimanche prochain, mais la tâche sera une fois de plus très difficile car c’est l’AS Monaco, actuel dauphin du PSG, qui se présente au Groupama Stadium. Après avoir attiré près de 54.000 spectateurs contre Brest lors de la 29e journée, l’OL espère remplir son stade pour la réception de l’ASM. La barre des 55.000 spectateurs au minimum est visée par le club rhodanien alors que selon le site Olympique & Lyonnais, « l’engouement ne cesse de grimper au fil des jours ».

📢 Supporters, ce match vous sera dédié alors on vous attend nombreux dimanche à 19h 🔴🔵



Déjà 48.000 billets vendus, avez-vous les vôtres ?

🎟️ https://t.co/3hbhc4qF77 pic.twitter.com/fFpiMyJEG5 — Olympique Lyonnais (@OL) April 23, 2024

Afin de convaincre les derniers indécis, l’état-major de l’OL l’intention de mettre ses supporters à l’honneur. En effet, le club détenu par John Textor souhaite mettre ses fans en avant en faisant de l’affiche OL-Monaco une soirée « spéciale supporters ». Plusieurs surprises sont au programme et si quelques-unes ont filtré, le mystère est encore épais. On sait simplement que l’OL a décidé de mettre ses supporters à l’honneur avec un flocage spécial sur le maillot des joueurs, tandis qu’un mur d’abonnés sera visible sur le parvis du Groupama Stadium. Pour le reste, suspense et mystère ! Mais bien d’autres surprises seront au programme en marge de ce choc entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco, dimanche à 19 heures. Le club rhodanien souhaite valoriser et remercier ses supporters, qui n’ont pas lâché l’équipe même lorsque celle-ci était dans la zone de relégation. Une belle initiative qui devrait plaire aux fans de l’OL, qui attendent la soirée de dimanche avec la plus grande impatience.