Orban vendu au mercato, l'OL a une idée en tête

L'OL a encore pour ambition de terminer la saison européen ou avec un titre en Coupe de France. Pour cela, Pierre Sage devra pouvoir compter sur ses meilleurs éléments, dont Gift Orban est censé faire partie.

L'hiver dernier lors du marché des transferts, l'OL avait pu se renforcer considérablement. Parmi les nouveaux venus dans le Rhône : Gift Orban. L'attaquant de La Gantoise s'est engagé contre un chèque de 12 millions d'euros. Et forcément à ce prix-là, les attentes étaient très fortes concernant le Nigérian. Depuis son arrivée, Orban n'a cependant inscrit que 3 buts en 15 matchs. Ses performances ne sont pas des plus abouties et quelques doutes existent même dans l'esprit de la direction de l'OL si l'on en croit les informations de Jeunes Footeux.

Orban, l'OL commence à perdre patience

Ces dernières heures, le média indique en effet qu'il ne serait pas étonnant de voir l'Olympique Lyonnais remettre en question l'avenir de Gift Orban au club l'été prochain. D'autant que pour son remplaçant, David Friio lorgne sur Georges Mikautadze, qui fait des petites merveilles au FC Metz. Orban a donc jusqu'à la fin de saison pour rassurer sur son niveau de jeu, sous peine de perdre encore plus en crédit à l'OL. Le club rhodanien ne veut plus perdre de temps et voudra démarrer l'exercice prochain pied au plancher. Formé à l'OL, Mikautadze n'a jamais caché son amour pour les Gones et les fans l'apprécient beaucoup. L'Ajax, club auquel il appartient, ne compte plus du tout sur lui. Encore sous contrat à Amsterdam jusqu'en juin 2028, le Georgien est estimé à près de 10 millions d'euros. Un prix dans les cordes des Lyonnais, surtout en cas de vente de Gift Orban, qui serait tout de même un terrible désaveu au vu des attentes placées en lui l'hiver dernier par les Rhodaniens.