OL ‍: Lyon coule à Paris, il pointe du doigt Pierre Sage

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL de Pierre Sage a passé une sale soirée au Parc des Princes dimanche soir en subissant la loi du PSG, notamment au cours d’une première mi-temps à sens unique (4-1).

En grande forme ces dernières semaines, l’Olympique Lyonnais est « retombé de son nuage » des mots du capitaine rhodanien Alexandre Lacazette. Face au PSG dimanche soir, l’équipe de Pierre Sage a effectivement déchanté, et cela n’a pas mis longtemps puisque les Gones ont encaissé deux buts en moins de dix minutes pour démarrer la partie. Le coach lyonnais avait misé sur une équipe très offensive avec quatre attaquants (Nuamah, Cherki, Benrahma, Lacazette), son plan a été mis à mal par le Paris Saint-Germain dès les premiers instants de la partie. Globalement, les choix de Pierre Sage n’ont pas du tout été judicieux selon Nicolas Puydebois, lequel est revenu sur la rencontre de la 30e journée de Ligue 1 sur le plateau de l’émission ‘Tant qu’il y aura des Gones’ sur Olympique & Lyonnais.

Pour l’ancien gardien de but lyonnais, le technicien de 44 ans est allé à Paris la fleur au fusil, avec une équipe bien trop offensive pour résister aux assauts de Barcola, Vitinha et consort. « Lyon a pris deux buts en six minutes parce que Maitland-Niles qui avait des velléités offensives a été débordé par Barcola à chaque fois. C’est un mauvais choix d’avoir voulu mettre une arme offensive avant d’avoir voulu bien défendre, car Barcola a pris le meilleur sur Maitland-Niles à chaque fois. Après le match, Pierre Sage ne s’est pas échappé et a justifié ses choix. Sans avoir tous les tenants et les aboutissements de la semaine d’entraînement, je ne serais pas parti au Parc des Princes pour jouer face au PSG avec une équipe aussi offensive » analyse le consultant pro-OL avant de poursuivre.

Nicolas Puydebois pointe du doigt la compo trop offensive de l'OL

« Barcelone qui est une équipe bien meilleure que l’OL en a subi les frais dans la semaine, il faut déjà bien défendre pour ensuite mettre son jeu offensif. Ce n’est pas l’inverse qui doit se produire, la preuve on a pris deux buts en six minutes et le match est fini. Dans l’agressivité, le pressing, les joueurs n’ont pas non plus répondu présent » a analysé Nicolas Puydebois, qui a été élogieux avec Pierre Sage ces dernières semaines, mais qui estime que l’entraîneur de l’OL est le responsable n°1 de ce fiasco à Paris dimanche soir. Cela ne remet pas en cause l’excellent travail réalisé par Pierre Sage à Lyon depuis sa prise de fonctions, mais pour Nicolas Puydebois, il est clair que le coach français s’est trompé dimanche soir. Attention à ne pas recommettre de telles erreurs car Monaco et Lille se présentent lors des deux prochains matchs de Ligue 1.