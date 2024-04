OL ‍: Pierre Sage obtient sa carte du fan club de Luis Enrique

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Critiqué par une partie des observateurs il y a encore quelques semaines, Luis Enrique est doucement en train de faire l’unanimité au PSG. En tout cas, ce n’est pas Pierre Sage qui va dire du mal de l’entraîneur espagnol après la victoire parisienne face à l’OL dimanche soir au Parc des Princes (4-1).

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain l’été dernier, Luis Enrique n’a pas reçu que des éloges de la part des observateurs du club de la capitale. Certains s’en sont donnés à cœur joie pour taper sur l’ancien entraîneur de l’Espagne, on pense par exemple à Daniel Riolo mais pas uniquement. Sur les plateaux TV, les choix de Luis Enrique ont fait l’objet de nombreux débats, notamment en ce qui concerne la gestion de Kylian Mbappé, de plus en plus souvent remplaçant et particulièrement depuis qu’il a annoncé son départ en fin de saison. Néanmoins, la qualification en demi-finale de la Ligue des Champions a redonné beaucoup de crédit à l’ex-coach du Barça, qui a confirmé dimanche soir avec une probante victoire contre l’Olympique Lyonnais, une équipe en forme de la Ligue 1.

Mbappé, le mystère relancé par Luis Enrique et l'Emir du Qatar https://t.co/8OWpEbyAp1 — Foot01.com (@Foot01_com) April 22, 2024

Pierre Sage a d’ailleurs été très élogieux envers son collègue après la défaite de l’équipe rhodanienne au Parc des Princes. « Je vous avoue que j’étais aux premières loges, et mon avis ne risque pas de changer. Ce n’est pas du corporatisme aigu, c’est simplement qu’il nous l’a encore démontré ce soir, son jeu est pensé, il y a des choses qui ressortent dans sa manière d’attaquer, ça s’est vu sur le premier but, sur le centre du deuxième but aussi. Ce sont des choses qui sont assez abouties. C’est une équipe qui nous a montré ce soir qu’elle était performante en attaque placée, qu’elle était performante en attaque rapide sur le quatrième but et qu’elle était performante aussi sur coup de pied arrêté » a lancé Pierre Sage, en admiration devant Luis Enrique et sur qui il ne fallait donc pas compter pour taper sur l’entraîneur du PSG. Très clivant, l’entraîneur parisien est en train de réussir son pari en faisant doucement mais surement l’unanimité auprès des observateurs et des supporters du club de la capitale française.