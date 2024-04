OL ‍: Lacazette en fin de course, l'After l'achève

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a montré ses limites contre le Paris Saint-Germain, surtout en première période. Alexandre Lacazette n'a pas échappé aux critiques.

Pierre Sage n'a pas hésité à titulariser Alexandre Lacazette pour ce choc face au PSG, alors que le buteur vedette de Lyon ne s'était pas entraîné totalement normalement suite à son KO face à Brest. Pour le capitaine de l'Olympique Lyonnais, ce match au Parc des Princes a été très dur, l'attaquant ayant assumé ses propres responsabilités lorsqu'il s'est exprimé chez le diffuseur de ce PSG-OL. A 32 ans, le Général sait qu'après ce genre de prestation ratée, il n'échappera pas aux critiques et dans l'After c'est Walid Acherchour qui s'y est collé. S'il ne défonce pas l'équipe de Pierre Sage, rappelant où revenait l'OL cette saison, le consultant de RMC a fait part de ses premiers doutes sur les performances d'Alexandre Lacazette et sur son possible déclin sur le plan physique et technique.

Lacazette, le début de la fin à l'OL

OL : Lacazette giflé, il ne rigole pas https://t.co/TfsHWcd0vy — Foot01.com (@Foot01_com) April 21, 2024

Confiant qu'il adorait Alexandre Lacazette, Walid Acherchour a reconnu qu'il sentait que le meilleur buteur de l'OL n'influençait plus autant qu'avant le jeu de Lyon et que forcément cela se voyait de plus en plus. « Je suis un très grand fan de Lacazette, mais cette saison autant au niveau finition, il est toujours là, et il est très important pour l’Olympique Lyonnais, mais le Lacazette que j’aimais, version Lyon premier passage et Arsenal, où il excellait dans le petit jeu, lorsque le numéro 9 vient sur le numéro 6, qui va presser et lancer l’ailier, c’est terminé. Techniquement, il est beaucoup moins disponible et il a beaucoup plus de déchets », a confié le consultant de l'After, visiblement touché par cette situation. Dans L'Equipe, le buteur de Lyon obtient un 2 sur 10, le joueur étant qualifié de « fantôme » face au PSG.

Avec 15 buts déjà marqués cette saison en Ligue 1, Alexandre Lacazette a tout de même montré qu'il n'avait rien perdu de son efficacité, et c'est ce dont l'Olympique Lyonnais avait le plus besoin cette saison quand l'OL a tangué. Même si John Textor avait envisagé le départ de Lacazette l'été dernier, il se pourrait bien que le boss de Lyon hésite au prochain mercato, même si Lacazette n'a plus qu'un an de contrat avec son club formateur.