OL ‍: Benrahma convoqué par le conseil de classe

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Régulièrement aligné depuis son arrivée cet hiver, Saïd Benrahma enchaîne les performances mitigées voire décevantes avec l’Olympique Lyonnais. L’ailier prêté avec option d’achat par West Ham ne répond pas aux attentes. Ce qui commence à inquiéter les supporters et observateurs rhodaniens.

Après la lourde défaite contre le Paris Saint-Germain (4-1) dimanche dernier, Pierre Sage se retrouve confronté à ses premières critiques. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais s’est peut-être montré trop ambitieux en se présentant au Parc des Princes avec un schéma en 4-2-3-1. D’autant que ses joueurs offensifs n’ont pas tous été à la hauteur de cette affiche de Ligue 1. On pense notamment à Saïd Benrahma qui, malgré une bonne entame, n’a pas suffisamment créé sur son couloir gauche.

L'appréciation donnée à Benrahma

L’ailier prêté avec option d’achat par West Ham a même perdu 11 de ses 33 ballons, soit 33%. C’était apparemment trop pour Pierre Sage qui l’a remplacé par Clinton Mata dès la mi-temps pour rééquilibrer son équipe. Un message fort pour l’international algérien plutôt décevant depuis son arrivée cet hiver. Et qui n’a pas convaincu ce fidèle de l’émission « Tant qu’il y aura des Gones » du média Olympique-et-lyonnais. « Benrahma est mécanique et stéréotypé, a commenté le supporter. Il joue bien et garde bien la balle mais ça finit toujours sur rien. » Des critiques validées par le consultant Nicolas Puydebois.

« Je suis assez d'accord avec ça, a approuvé l’ancien gardien de l’Olympique Lyonnais. Il lui manque cette petite étincelle, ce côté efficace, il lui manque ce côté décisif qu’il n’a pas encore. En conseil de classe, on dirait : il a des qualités, mais peut mieux faire. » Avec les Gones, Saïd Benrahma ne compte qu’un but et deux passes décisives en 11 matchs toutes compétitions confondues. En recrutant un joueur de son calibre, le club rhodanien s’attendait sûrement à mieux.