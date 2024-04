L'OL recrute un défenseur, il propose neuf joueurs

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a beau avoir fait un gros mercato d'hiver, John Textor va de nouveau devoir investir cet été pour avoir un effectif susceptible de jouer l'Europe. Et cela passe par la venue de nouveaux défenseurs.

L'OL a beau s'être nettement redressé au classement de Ligue 1, puisque la formation de Pierre Sage est huitième de Ligue 1 après sa défaite face au PSG, certains chiffres ne mentent pas. Si l'on consulte le classement des défenses, Lyon est 17e et avant-dernier de L1, seul Lorient avec 55 buts encaissés, faisant pire que les 44 pris par Anthony Lopes et ses coéquipiers. Et cela alors que l'OL a la 8e attaque de notre Championnat avec 39 buts marqués, dont 15 marqués par Alexandre Lacazette. Pour se renforcer au prochain mercato, l'Olympique Lyonnais doit donc faire signer des défenseurs, afin de ne pas prendre des valises. C'est sur cette hypothèse que le compte Data Scout s'est penché dans le but de faire des propositions à John Textor et à sa cellule de recrutement.

L'OL doit rectifier le tir en défense

[THREAD] Quel défenseur central pour l'Olympique Lyonnais ? 🔴🔵



O'Brien et DCC ne réalisent pas une mauvaise saison, mais le match contre le PSG a prouvé que si l'OL voulait revenir sur le devant de la scène, il leur faudra impérativement se renforcer dans ce domaine cet été. pic.twitter.com/20Q1i7pFO1 — Data'Scout (@datascout_) April 22, 2024

Sur X (anciennement Twitter), Data Scout a d'abord précisé les contours de son travail, à savoir : « La défense doit être la priorité N°1 de l'Olympique Lyonnais cet été. Pour moi, aucun des 4 joueurs de la ligne défensive doit rester titulaire si le club a des ambitions européennes (...) Nous allons nous baser sur 3 critères prioritaires : Gaucher, Expérience d'un grand championnat ou européenne, aurait un intérêt sportif à rejoindre l'OL. En effet, l'OL ne possède aucun DC gaucher dans son effectif aujourd'hui, un manque selon moi. » En utilisant son savoir, et ses outils, même s'il précise ne pas uniquement se baser sur la data, laquelle a des limites lorsqu'il s'agit de recruter un défenseur.

Ce sont neuf noms qui sont sortis par Data Scout à savoir David Hancko (défenseur international slovaque de Feyenoord), Olivier Boscagli (joueur français du PSV), Arthur Theate (qui évolue à Rennes), Facundo Medina (le joueur argentin du RC Lens), Christian Mawissa (TFC), Diego Leite (Union Berlin), Toti (Wolverhampton), Mika Marmol (Las Palmas) et enfin Leopold Querfeld (Rapid Vienne). A voir si Matthieu Louis-Jean, le patron de la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais depuis l'été dernier, a déjà des idées sur ce sujet.