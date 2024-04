OL ‍: Textor s'est cassé le coude en faisant du skate

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Durant le week-end, on a vu sur les réseaux sociaux des images de John Textor faisant, avec talent, du skateboard. Mais l'histoire s'est mal terminée pour le propriétaire de l'Olympique Lyonnais.

John Textor avait fait sourire les supporters de l'OL lorsque samedi des images ont montré le patron du club rhodanien, actuellement au Brésil, se livrant à une petite démonstration de skate. Il est vrai que dans sa jeunesse, l'homme d'affaires de 58 ans, avait brillé dans cette discipline et que cela se voit très nettement sur le plan technique. Mais ce show Textor a connu une fin moins heureuse. En effet, le média brésilien O Globo révèle que le propriétaire de l'Olympique Lyonnais est lourdement tombé au sol, déclenchant l'intervention des secours, lesquels l'ont aussitôt transporté à l'hôpital Sao Lucas, à Rio de Janeiro. Sur place, John Textor a été opéré au coude, mais a rapidement quitté l'établissement.

John Textor lors du Saquarema Surf Festival.



Il a fait du skate avec Pedro Vita pic.twitter.com/fJ33Ug7GDU — Max (@MaxOL69) April 21, 2024

Car ce lundi, celui qui possède le club de Botafogo était attendu au Sénat afin de s'expliquer suite à ses accusations de corruption dans le football brésilien. Attendu par des journalistes avant son audition, John Textor s'est amusé de cette chute et de sa blessure plus gênante que grave. « Je fais du skate depuis de nombreuses années. J'ai fait une très mauvaise chute. Il faut porter des coudières et ne pas sauter comme je le faisais quand j’étais plus jeune. Mais cela m'arrive tout le temps », a confié le boss de l'Olympique Lyonnais, avec le sourire, avant d'aller s'exprimer devant les autorités brésiliennes. Entre cet accident bête et la défaite de l'OL à paris, John Textor n'a pas vécu le meilleur week-end du monde.