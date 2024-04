OL ‍: 20ME pour un attaquant algérien, Textor dit banco

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Europe ou non, l'OL devra encore améliorer son effectif cet été. Sur le plan offensif, la Lacazette-dépendance oblige les Lyonnais à recruter un autre buteur. La piste la plus chaude emmène de nouveau l'OL en Belgique.

PSG-OL, dimanche soir, a montré tout le chemin qui séparait le club rhodanien des Parisiens sur le plan offensif. Paris a gagné 4-1 mais les Lyonnais ont frappé au moins autant de fois au but que leurs homologues parisiens. La réussite n'a pas été la même et cela interroge sur la réelle puissance offensive des Lyonnais. Les Gones ont pourtant bien recruté dans ce secteur cet hiver : Gift Orban, Malick Fofana, Said Benrahma notamment. Cependant, Alexandre Lacazette reste bien seul au classement des buteurs. Le capitaine de l'OL a marqué 15 buts en Ligue 1 et devance encore Jake O'Brien (4 buts) à ce stade de la saison. Il faudra recruter cet été dans ce secteur. Une fois n'est pas coutume, les équipes de John Textor misent...sur le championnat belge.

Amoura c'est 20 ME, l'OL prévenu

En effet, l'Américain apprécie particulièrement Mohammed Amoura selon le journaliste Sacha Tavolieri. Déjà suivi par l'OL en janvier, l'attaquant algérien de l'Union Saint-Gilloise réalise une saison très solide au niveau statistique avec 22 buts toutes compétitions confondues. Il est l'un des hommes de base du club bruxellois, candidat au titre de champion de Belgique. Alors que Amoura marque le pas ces dernières semaines, l'Union Saint-Gilloise en fait de même. Cependant, ce petit coup de mou ne doit pas dissuader l'OL de recruter le joueur de 23 ans. Amoura possède une très belle marge de progression.

De quoi en faire une cible privilégiée des recruteurs européens. La tâche des Lyonnais ne sera pas aisée dans ce dossier. Selon Sacha Tavolieri, l'Union Saint-Gilloise demanderait près de 20 millions d'euros pour Amoura. Une belle somme et ce d'autant plus que la concurrence est fournie pour l'OL : Eintracht Francfort, Tottenham mais aussi Brighton (club anglais dont le propriétaire est aussi celui de l'Union). Pour signer l'international algérien, une qualification européenne, surtout en Ligue Europa, sera quasi indispensable pour les Lyonnais.