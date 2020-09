OL : Bertrand Traoré signe à Aston Villa pour 18,4ME et des bonus !

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais officialise ce samedi le vente de Bertrand Traoré à Aston Villa. Les caisses de l'OL se remplissent, mais aucun renfort n'a signé.

Attendu depuis quelques jours le transfert de Bertrand Traoré de l’Olympique Lyonnais à Aston Villa est désormais officiel. Déjà vendredi soir cette signature semblait acquise puisque Memphis Depay avait récupéré le numéro 10 que portait auparavant l’attaquant burkinabé à l’OL. Dans son communiqué annonçant ce départ, le club de Jean-Michel Aulas donne quelques détails sur le montant de la transaction avec le club de Birmingham.

« L’Olympique Lyonnais informe du transfert de l’international burkinabé Bertrand Traoré au club anglais d’Aston Villa pour un montant de 18,4 ME auquel pourront s’ajouter des incentives pour un montant maximum de 2,2 M€ et un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value future. Transféré à l’Olympique Lyonnais en juin 2017 en provenance de Chelsea pour la somme de 10 M€, Bertrand Traoré a disputé 126 matches toutes compétitions confondues et inscrit 33 buts en trois saisons avec l’OL. L’Olympique Lyonnais souhaite bonne chance à Bertrand qui retrouvera le championnat d’Angleterre 4 ans après une première expérience en Premier League », indique l’OL. En attendant, c'est un joueur de plus qui quitte l'effectif de Rudi Garcia, l'entraîneur lyonnais attendant quelques renforts d'ici le 5 octobre, date de la fin du mercato.