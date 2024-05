EL ‍: L’OM tombe sur plus fort face à l’Atalanta, adieu la finale

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Demi-finale retour de l'Europa League :

Gewiss Stadium.

Atalanta Bergame - Olympique de Marseille : 3-0 (1-1 à l'aller).

Buts : Lookman (30e), Ruggeri (52e) et El Bilal Touré (90e+4) pour l’Atalanta Bergame.

Plutôt confiant après un match aller réussi au Vélodrome, l’Olympique de Marseille a subi la foudre face à l’Atalanta Bergame ce jeudi soir (0-3). À cause de cette défaite, le club phocéen ne disputera donc pas la finale de l’Europa League à Dublin le 22 mai prochain.

Plein de volonté avec l’envie de représenter fièrement le foot français en Europe après l’élimination du PSG en Ligue des Champions mardi, l’OM rêvait de disputer une quatrième finale de C3 après 1999, 2004 et 2018. Sauf que Marseille débutait très mal sa demi-finale retour. Après un poteau de De Ketelaere (6e), une occasion de Zappacosta (19e), une barre de Scamacca et une tête de De Ketelaere repoussée héroïquement par Pau Lopez (24e), Bergame ouvrait logiquement la marque à la demi-heure de jeu ! Servi par De Ketelaere, Lookman frappait du droit pour tromper le gardien espagnol avec l’aide d’un contre involontaire de Gigot (1-0 à la 30e). Une ouverture du score plutôt logique qui ne réveillait toutefois pas les Olympiens, puisque Koopmeiners (34e), De Ketelaere (36e) et Zappacosta (44e) étaient proches de faire le break avant la pause.

Au retour des vestiaires, l’OM affichait un meilleur visage, mais Ndiaye loupait la balle de l’égalisation en mettant son lob à côté alors que de Musso était battu (50e). Le tournant du match, sachant que quelques minutes plus tard, l’Atalanta punissait Marseille avec une frappe puissante du droit du piston gauche Ruggeri (2-0 à la 52e). L’OM tentait bien de réagir avec Veretout, qui trouvait la barre (63e), mais les hommes de Jean-Louis Gasset ne pouvaient finalement que s’incliner devant la force collective de l’Atalanta. D'autant plus qu'El Bilal Touré alourdissait encore plus l'écart au bout du temps additionnel sur un contre rondement mené (3-0 à la 94e) pour offrir une victoire XXL à l'Atalanta Bergame (4-1 au cumulé).



⏱️ 90+5’ | #AtalantaOM 3️⃣-0️⃣



⏸️ Fin du match, défaite de l’OM ici à Bergame.



🗓️ Prochain match dimanche avec la réception de Lorient à l’@orangevelodrome. 🏟️ pic.twitter.com/E3eSw7zZJL — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 9, 2024

Malgré un très joli parcours en Europa, l’OM ne jouera donc pas de finale cette saison. Au contraire de l’Atalanta de Gian Piero Gasperini, qui disputera par ailleurs la première finale de Coupe d’Europe de son histoire à Dublin à la fin du mois. Bergame affrontera le Bayer Leverkusen, qui a arraché un nul 2-2 contre l’AS Roma après sa victoire 2-0 à l'aller.