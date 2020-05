OL : Aouar, c'est la crème de la L1, le PSG doit foncer

Dans : OL.

À l’instar de son rival marseillais, l’Olympique Lyonnais s’apprête à vivre un prochain mercato compliqué, et notamment au niveau des départs…

Le club rhodanien est peut-être arrivé sur une fin de cycle avec son effectif. Un an après la révolution du banc de touche, Bruno Genesio ayant laissé sa place à Sylvinho puis à Rudi Garcia, c’est le groupe des Gones qui pourrait vivre un véritable bouleversement d’ici à la saison prochaine. Face à la crise du coronavirus et en l'absence de Coupes d’Europe, l’OL devrait perdre plusieurs joueurs majeurs lors du marché des transferts. Sans la Ligue des Champions, des cadres comme Memphis Depay, en fin de contrat en 2021, ou Moussa Dembélé, courtisé par de grosses écuries de Premier League, feront tout pour partir. Mais outre ce souci offensif, Lyon devra surtout gérer le cas d’Houssem Aouar. Suivi par les plus grands clubs européens, comme Manchester City, qui serait prêt à le recruter contre un chèque de 60 millions d’euros, l'international espoirs français pourrait, par exemple, faire les beaux jours du PSG, en quête d’un nouveau milieu de terrain. C’est en tout cas l’avis de Nabil Djellit.

« La grosse question du mercato pour l’OL, ce sont les départs… Car si un garçon comme Aouar s’en va au PSG, par exemple, ou à Manchester City, ça peut faire mal… Aouar au PSG ? Je pense que oui. Une info ou un ressenti ? Un peu des deux (rires). Aujourd'hui, pourquoi le PSG n’irait pas sur Aouar ? Pourquoi ils laisseraient ce très bon joueur de la L1 à Manchester City ou à la Juventus ? En Espagne, le Barça et le Real recrutent toujours les meilleurs joueurs de Liga. Si je suis au PSG, la question Aouar est sur la table. Un départ d’Aouar à Lyon ? La porte est ouverte. S’il a une fenêtre de tir, et si tout le monde s’y retrouve, oui, je pense qu’Aouar peut quitter l’OL. Après si Lyon peut le conserver, ça serait parfait, mais bon, il est quand même plutôt sur le départ… », a avoué, sur OL TV, le journaliste de France Football, qui estime donc que le PSG songerait à faire un recrutement très L1 l’été prochain, puisque Boubacar Kamara (OM) est lui aussi pisté par Leonardo en vue de l’exercice 2020-2021.