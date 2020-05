PSG : Le Qatar a pitié de l’OM, l'incroyable idée d'Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Nasser Al-Khelaïfi a envie de donner un coup de pouce financier à l’OM cet été, en payant très cher pour l’un de ses joueurs.

En grande difficulté financière, l’OM va devoir effectuer plusieurs grosses ventes pour équilibrer ses comptes et éviter une crise encore plus importante. Les solutions sont peu nombreuses pour remédier à ce problème qui ne cesse de grandir depuis des années. Il faut vendre au moins deux joueurs à forte valeur. Ce ne pourra pas être les cadres aux gros salaires comme Strootman, Payet, Thauvin ou Mandanda, qui ne veulent pas partir, ou ne peuvent pas trouver de clubs capables de se payer leurs services. Ce n’est pas le cas de joueurs à forte valeur marchande comme Morgan Sanson ou Boubacar Kamara. Ce dernier a bien l’intention de découvrir la Ligue des Champions avec son club formateur, il en a fait l’objectif de la suite de sa carrière. Mais la réalité pourrait brutalement le rattraper, notamment si l’OM recevait une offre colossale qui réglerait bien des problèmes. C’est ce qui pourrait arriver avec la volonté du PSG de faire une offre pour le défenseur central, capable aussi de jouer au poste de milieu défensif. Le journaliste de La Chaine L’Equipe Bertrand Latour révèle ainsi l’intérêt des dirigeants parisiens pour la pépite olympienne, qui est très rapidement devenue un cadre de l’équipe grâce à son niveau de jeu, sa qualité de passe, ses performances défensives, et sa sérénité.

B. #Kamara plaît beaucoup à Leonardo. Et NAK, président du PSG, verrait d’un bon oeil de donner un coup de main à l’OM sur le plan financier.. — Bertrand Latour (@LatourBertrand) 13 mai 2020

Mais surtout, selon le journaliste, Nasser Al-Khelaïfi envisage d’autant plus de se positionner sur Kamara que cela pourrait aussi aider l’OM à se relever sur le plan économique. Une information étonnante tant, si le PSG et l’OM ne luttent plus dans la même cour depuis quelques années désormais, il semble difficile d’imaginer le dirigeant qatari surpayer et monter au-delà de 40 ME pour s’offrir un joueur de Ligue 1. Mais le danger financière rôde réellement à Marseille, d’autant plus qu’avec la crise économique actuelle, revendre un Morgan Sanson pour près de 35 ME en Angleterre, comme cela aurait pu être le cas l’été dernier, ne semble plus réellement de mise. Dans ce cas, le PSG pourrait ainsi régler un problème défensif en remplaçant Thiago Silva par Boubacar Kamara, tout en provoquant une énorme rentrée d’argent pour l’OM, qui ne dirait clairement pas non. Les passionnés de géo-politique pourront même y voir un coup de pouce signé du Qatar à un club marseillais annoncé courtisé par l’Arabie Saoudite ces derniers jours, les deux pays étant en rivalité dans bien des domaines…