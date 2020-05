OL : Aouar transféré à Man City pour 60 ME ? Ça chauffe !

Dans : OL.

Entre la crise sanitaire du coronavirus et la possible non-qualification en Coupe d'Europe, l'Olympique Lyonnais pourrait bien perdre des dizaines de millions d’euros...

C’est d’ailleurs pour éviter cette déroute financière-là que Jean-Michel Aulas se bat jour et nuit pour que la LFP revienne sur sa décision d’arrêter la Ligue 1 via un classement au quotient après la 28e journée. Car avec sa septième place finale, Lyon ne récupérera pas un ticket européen via le championnat. Seule une potentielle victoire en Ligue des Champions ou en Coupe de la Ligue, si les deux compétitions venaient à se terminer en août prochain, pourrait offrir un billet pour la C1 ou la C3 à l’OL. Dans le cas contraire, Aulas devra se serrer la ceinture. En vendant un joueur majeur lors du prochain mercato ? Possible, car même si le président des Gones a récemment confirmé que son club serait ambitieux sur le marché des transferts, il a toutefois laissé la porte ouverte à un départ d’Houssem Aouar. À juste titre, puisque selon Bilel Ghazi, l'international espoirs français pourrait filer à l’anglaise dès l’été prochain.

« Même si l’OL s’était qualifié pour une Coupe d’Europe la saison prochaine, la donne était déjà établie pour Aouar à Lyon. Pour être tout à fait clair, aujourd’hui, Manchester City est toujours autant favori sur ce dossier Aouar. Il y a des discussions permanentes entre City et Aouar. Depuis un an, l’intérêt des deux parties n’a pas baissé en intensité. Le prix du transfert d’Aouar ? Dans le contexte actuel, on peut penser à un transfert de 50-60 millions d’euros. 80 ME en temps normal ? Je ne sais pas… Aouar a encore trois ans de contrat à Lyon », a avoué, sur Instagram, le journaliste de L’Equipe, qui estime donc qu’Aouar a tout pour devenir l’un des plus gros transferts de l'histoire de l’OL, après le départ de Ndombélé à Tottenham pour 60 ME en 2019 ou celui de Lacazette à Arsenal contre 53 ME en 2017.