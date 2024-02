Nuamah cache bien son jeu, l’OL le soupçonne

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Passeur décisif contre l’OGC Nice (1-0) vendredi, Ernest Nuamah enchaîne les performances de qualité. L’ailier de l’Olympique Lyonnais a clairement franchi un cap depuis son arrivée l’été dernier. Mais il en faudra plus pour totalement séduire l’entraîneur Pierre Sage, persuadé que le Ghanéen n’a pas montré toute l’étendue de son potentiel.

Alexandre Lacazette n’est plus seul devant. Longtemps privé de coéquipiers au niveau requis, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais n’a plus à se plaindre. Les recrues hivernales Malick Fofana, Gift Orban et Saïd Benrahma sont venues élever la compétitivité d’un secteur offensif également porté par Ernest Nuamah. L’ailier de 20 ans a effectivement franchi un cap depuis son arrivée l’été dernier.

Trop inconstant pour ses débuts, l’international ghanéen fait beaucoup plus de différences balle au pied, et devient une menace permanente pour ses adversaires. En souffrance lors de l’Olympico (1-0 pour l’OL) le 4 février dernier, le latéral gauche marseillais Quentin Merlin pourra confirmer. Tout comme les Niçois qui l’ont vu réussir un centre décisif pour le buteur Orel Mangala vendredi dernier. Sa progression est évidemment satisfaisante pour Pierre Sage. Mais l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais sent Ernest Nuamah capable d’apporter beaucoup plus.

Sage attend plus de Nuamah

« Je pense qu’il en a sous le pied encore, a estimé le coach rhodanien après la victoire face au Gym. Je suis content de sa prestation mais il peut faire encore un meilleur match car il a un potentiel énorme. Il reste un jeune joueur. Quand il aura un peu plus de consistance dans son jeu, dans ses choix, il fera des prestations de haut vol. Il se doit d’être ambitieux dans sa progression. Il peut être un joueur extraordinaire. » Avec seulement un but et deux passes décisives en Ligue 1, l’ailier prêté par Molenbeek, qui l’a recruté à Nordsjaelland (Danemark) pour 25 millions d’euros, doit améliorer ses statistiques.