OL ‍: Lyon dernier, Fabio Grosso jugé coupable

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Vainqueur de Pontalier en Coupe de France dimanche (0-3), l’OL a enchainé un quatrième succès de rang sous la houlette de Pierre Sage.

Après les victoires contre Toulouse, Monaco et Nantes avant la trêve hivernale, l’Olympique Lyonnais a attaqué l’année 2024 sous les meilleurs auspices. Vainqueur de Pontarlier en 32e de finale de la Coupe de France, l’OL n’est pas tombé dans le piège tendu par le club de National 3. A aucun moment, les Gones n’ont tremblé et ont fait preuve d’une véritable maîtrise pour passer ce tour sans encombre. Une vraie satisfaction pour Pierre Sage, qui voit son équipe progresser de semaine en semaine depuis qu’il a repris les commandes après l’éviction de Fabio Grosso. Il n’est d’ailleurs plus question pour John Textor de changer d’entraîneur puisque Pierre Sage fait l’unanimité au sein du groupe. Ce n’est pas Alexandre Lacazette qui va dire le contraire. Parfois écarté du onze de départ par Fabio Grosso, le capitaine de l’OL a retrouvé des couleurs depuis la prise de fonctions de Pierre Sage.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alex Lacazette (@lacazettealex)

Après la victoire en Coupe de France, ses mots à l’encontre du nouvel entraîneur de l’OL sont d’ailleurs très cash… à l’égard de Fabio Grosso. « Qu’est ce qui a changé pour Lyon ? Le coach. Il (Pierre Sage) a su apporter un autre état d’esprit. Forcément, quand on gagne, c’est plus facile de travailler » a lancé l’attaquant de l’Olympique Lyonnais, qui a retrouvé sa bonne humeur et son efficacité avec Pierre Sage, deux choses que l’international français avait perdu sous les ordres de Fabio Grosso. L’ancien capitaine d’Arsenal ne regrette donc pas une seule seconde l’entraîneur italien, lequel était selon lui l’un des principaux responsables de la dernière place de l’Olympique Lyonnais. Heureusement pour les Gones, la situation est plus confortable désormais. Grâce aux trois victoires de rang en Ligue 1, l’OL est remonté à la 15e place du championnat avant le déplacement au Havre ce dimanche.