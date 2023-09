Malgré Textor, Botafogo ne fait pas de cadeaux à l'OL

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL de John Textor s'apprête à vivre des semaines difficiles sportivement. L'Américain compte toutefois sur le mercato hivernal pour amener du sang frais dans le Rhône avec deux brésiliens de Botafogo. Un plan parfait qui se heurte à la réalité du marché.

Dernier de Ligue 1 depuis le match nul de Clermont face au PSG, l'OL n'a pas vraiment volé sa place de lanterne rouge. Les Lyonnais paraissent très faibles depuis le début de saison, manquant de qualité à toutes les lignes. La faute sans doute à un mercato estival fortement gêné par les sanctions de la DNCG. Cependant, John Textor s'est déjà organisé pour janvier prochain. L'Américain veut piocher dans l'autre club d'Eagle Football Botafogo pour redynamiser l'effectif lyonnais. Il vise le défenseur Adryelson et le gardien de but Lucas Perri, ce dernier étant vu comme un concurrent sérieux d'Anthony Lopes.

Le prix de Perri augmente, même pour l'OL

Leur potentiel se confirme semaines après semaines chez le leader du championnat brésilien. C'est surtout le cas pour Lucas Perri, récemment appelé en sélection brésilienne pour la première fois. Il va accompagner Alisson (Liverpool) et Ederson (Manchester City) comme gardiens de la Seleçao. De quoi faire grimper sa cote notamment en Europe et surtout son prix. L'OL et John Textor grimacent déjà.

É LUCAS PERRI! 🎶🧤



Paredão do Glorioso é convocado para defender a Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo novamente. ⚽️🇧🇷 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/9AOLpvNuMt — Botafogo F.R. (@Botafogo) September 23, 2023

En effet, selon Globoesporte, Botafogo réclame désormais 10 millions d'euros pour Lucas Perri. C'est plus important que l'offre lyonnaise de 8 millions d'euros, mise sur la table ces dernières semaines par John Textor. L'OL va devoir retravailler son offre surtout que la concurrence européenne risque d'être plus active avec le nouveau statut de Perri au Brésil. John Textor a les clés du dossier entre ses mains, possédant Botafogo et l'OL. Encore faut-il séduire Lucas Perri, une tâche impossible si des grosses écuries européennes arrivent pour affronter un OL plus moribond que jamais en Ligue 1.