Luiz Henrique à l'OL, Textor prépare une sacrée surprise

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L’Olympique Lyonnais travaille bien sur le recrutement d’encore quelques joueurs avant la fin du marché des transferts.

Certaines pistes sont bien connues, et d’autres sont plus discrètes. Annoncé dans le viseur d’Everton notamment, Luiz Henrique est annoncé tout proche de signer à l’OL, sans pouvoir y jouer pour autant. En effet, l’ailier brésilien, dans un profil que le club rhodanien possède déjà, pourrait quitter le Bétis Séville pour signer à Lyon, mais pour être prêté dans la foulée à Botafogo, le club brésilien de la galaxie de John Textor. Un mouvement qui risque de laisser tout le monde de marbre, mais qui provoquerait ensuite, en fin de saison, l’arrivée définitive de Luiz Enrique dans le Rhône. Ce sont en tout cas les informations du média brésilien Globo, qui évoque un montant de 20 millions d’euros pour cette transaction.

Luiz Henrique à l'OL sans y jouer

Luiz Henrique com a camisa do Real Betis:



63 jogos

4 gols

10 assistências



*Lembrando que não foi titular em boa parte dos jogos. pic.twitter.com/s5FUHA4XxD — Diário Alvinegro (@diarioalvinegr0) January 25, 2024

Et contrairement à ce qui s’était notamment passé pour Ernest Nuamah, où c’était Molenbeek qui avait allongé la monnaie pour permettre au Ghanéen de jouer à Lyon, là ce serait donc une grosse dépense de la part du club lyonnais, afin d’envoyer directement Luiz Henrique au Brésil. Le but serait bien évidemment de lui permettre d’être sous contrat avec l’OL et de revenir rapidement à Lyon, même si cela dépendra aussi de ses performances avec Botafogo. En tout cas, le Bétis Séville est annoncé comme vendeur et cette somme pourrait convenir au club andalou pour un joueur acheté 8 millions d’euros à Fluminense en 2022.