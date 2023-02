OL : Cherki n'est pas à l'abri, tout le staff se démène

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Décisif contre le Racing Club de Lens (2-1) dimanche dernier, Rayan Cherki confirme sa forme du moment. Le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais a enfin franchi le cap attendu. Reste à savoir si le jeune talent parviendra à conserver ce niveau. Une réelle interrogation pour le staff technique de Laurent Blanc.

Il y a encore quelques semaines, il était bien difficile d’imaginer Rayan Cherki prendre une telle dimension à l’Olympique Lyonnais. Longtemps frustré par un faible temps de jeu, le pur produit du club rhodanien a dû attendre cette deuxième partie de saison pour s’imposer. Le meneur de jeu enchaîne les titularisations et les performances de qualité, à l’image de son match face au Racing Club de Lens (2-1) dimanche dernier, durant lequel il s’est offert un but et une passe décisive pour Alexandre Lacazette.

Sa progression fait évidemment le bonheur des Gones. Mais il en faudra plus pour totalement convaincre le staff technique de Laurent Blanc. Passé en conférence de presse ce mercredi, toujours en l’absence du Cévenol malade, Franck Passi a encouragé Rayan Cherki à ne surtout pas se relâcher. « Déjà, c'est toujours la même chose : le départ, c'est le travail à l'entraînement, a expliqué l’entraîneur adjoint. Ludovic Giuly (en charge des attaquants lyonnais), qui est un ancien attaquant de grande qualité, parle beaucoup avec lui. Le coach (Laurent Blanc) a également beaucoup parlé avec lui. »

Du travail à la vidéo pour Cherki

« On lui a montré des images. Sur les deux derniers matchs, ça marche. Mais il va falloir qu'il reste conscient que les bons moments sont fragiles dans le football, a prévenu Franck Passi. Il faut continuer à travailler tous les jours pour pouvoir en vivre énormément. Il reste quelques journées de championnat, dans le foot tout ce qui est passé est derrière, il faut regarder devant. Finalement, s'il veut continuer, il devra continuer à faire des efforts et montrer son talent à travers chaque match. » Et notamment lors du déplacement à Auxerre vendredi.