Le Havre fait peur, l'OL vise une victoire à l'arrache

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Dernier de Ligue 1 après quatre journées, l’Olympique Lyonnais a besoin de se rassurer. Même face au promu havrais, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette mettront l’accent sur la nécessité de ne pas encaisser de but.

Pour l’Olympique Lyonnais, la trêve n’a pas été de tout repos. Les internationaux ont pu s’aérer l’esprit ces derniers jours. Mais les autres ont dû composer avec un contexte toujours aussi compliqué. On parle bien sûr du changement d’entraîneur en cours et de la préparation du match contre Le Havre avec trois coachs intérimaires (Jean-François Vulliez, Jérémie Bréchet et Sonny Anderson).

Cela n’a pas empêché les Gones de se remettre la tête à l’endroit, à l’image d’Alexandre Lacazette qui vise un déclic face au promu dimanche soir. « On sait qu'on n'a pas été bon en début de saison on doit tous se remettre en question, je pense que tout le monde l'a fait, a confié le capitaine de la lanterne rouge. Un bon résultat permettrait de retrouver de la confiance. » Sans cet ingrédient, l’Olympique Lyonnais met de côté ses ambitions offensives et tentera surtout d’éviter les contres adverses.

Le scénario idéal pour Lacazette

« On est conscient qu'ils vont venir avec beaucoup de volonté, a prévenu l’attaquant rhodanien. C'est à nous de faire notre match et de ne pas trop penser à eux. Si sur le terrain on arrive à faire notre job, ça ira mieux. Il faut être fort défensivement pour se rassurer et emballer le match. On s'attend à une équipe costaud derrière et qui voudra nous prendre en contre. On a travaillé cette semaine et j'espère qu'on le montrera. Le match dure 90 minutes, même si on doit tenir 0-0 et marquer en fin de match, je pense que tout le monde sera content. » En attendant la nomination du coach Fabio Grosso, la manière est clairement reléguée au second plan.