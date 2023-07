L'Italie s'emballe pour Umtiti, l'OL croise les bras

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a pas mal de chantiers à régler cet été sur le marché des transferts. Le club rhodanien va notamment devoir faire de belles affaires à moindre prix.

A Lyon, ce début de mercato n'est pas forcément des plus rassurants. Après les départs de joueurs comme Houssem Aouar, Jérôme Boateng ou encore Thiago Mendes, c'est désormais Castello Lukeba et Rayan Cherki qui sont annoncés partants. Concernant les arrivées, l'OL est plutôt timide. Il faut dire que les finances ne sont pas au beau-fixe après une nouvelle saison décevante et des énormes pertes économiques. L'OL va donc devoir faire de belles affaires cet été. Et deux dossiers se compliquent : Renato Tapia et Samuel Umtiti. Concernant le Français, l'OL n'est plus si convaincu de pouvoir signer le champion du monde, qui est en plus de cela courtisé avec insistance en Italie.

Umtiti, l'OL a de la concurrence

Il y a tout juste 10 ans @samumtiti célébrait la #SaintValentin avec une demi-volée en lucarne absolument mémorable 🙌😘



𝘽𝙤𝙣𝙣𝙚 𝙛𝙚̂𝙩𝙚 𝙖̀ 𝙩𝙤𝙪𝙨 𝙡𝙚𝙨 𝙖𝙢𝙤𝙪𝙧𝙚𝙪𝙭 𝙙𝙚 𝙡'𝙊𝙇 ❤💙 pic.twitter.com/yMxDiKOghS — Olympique Lyonnais (@OL) February 14, 2023

La saison passée, Samuel Umtiti a relancé sa carrière du côté de Lecce. Ses prestations n'ont pas laissé indifférentes certaines écuries de Serie A. En effet, l'Hellas Vérone a fait part de son intérêt pour l'ancien joueur du Barça, désormais libre de tout contrat. Mais les Gialloblu ne sont pas les seuls sur les rangs, puisque c'est aussi le cas de Monza. C'est en tout cas ce qu'affirme le Corriere dello Sport ces dernières heures. Des discussions ont même été entamées avec l'entourage du joueur français, qui ne serait pas contre rester en Italie. Problème néanmoins pour Monza, le fait que le club soit dans l'incertitude la plus totale après le décès de Silvio Berlusconi. Les Transalpins comptent d'ailleurs plus de 70 millions de dettes et sont à la recherche active d'investisseurs. Si Umtiti s'est éloigné de l'OL, l'espoir n'est pas encore totalement mort. Les prochains jours seront importants dans le dossier. Au club rhodanien de faire le nécessaire, tout comme Samuel Umtiti, dont le physique inquiète toujours autant.