Jake O'Brien, un chiffre dingue étonne même l'OL

Par Adrien Barbet

Arrivé comme un parfait inconnu, en provenance de Crystal Palace, où il n'a jamais joué, Jake O'Brien est en train de devenir indispensable à l'Olympique Lyonnais avec des statistiques très flatteuses sur les 5 derniers matchs.

Grâce à une victoire 3-0 contre Toulouse, Lyon s'est redonné de l'air. Si le club rhodanien est toujours dernier de la Ligue 1, il n'est plus qu'à trois longueurs du Téfécé, 15e. Durant ce match, Alexandre Lacazette a inscrit un triplé, plein d'opportunisme. Sur son premier but, l'attaquant a été servi par Jake O'Brien. Le défenseur irlandais poursuit sa belle série, lui qui a déjà inscrit 3 buts depuis le début de la saison. Outre son apport offensif important pour l'OL, l'ancien joueur de Cork City est également prépondérant en défense. S'il a coûté un but lors du match contre le RC Lens (défaite 3-2 des Gones) le joueur de 21 ans se distingue pour sa capacité à être irréprochable.

Recrue surprise mais déjà indispensable à l'OL

Une seule faute commise sur les 5 derniers matchs par Jake O'Brien ! 📊



Sur le plateau de #OLNS, Cyrille Maitre, @GaelBerger et @YvonMarcellin sont revenus sur le profil de l'irlandais 🇮🇪



⏯ Le replay de l'émission #OLNS 👉 https://t.co/JJdLKFaMEE — OLPLAY (@OLPLAY_Officiel) December 14, 2023

Sur le plateau de l'émission OLNS, sur OL Play, Gaël Berger lance un chiffre doublement vérifié, comme quoi Jake O'Brien n'a fait qu'une seule faute lors de ses 5 derniers matchs, contre justement 5 fautes provoquées. À titre de comparaison, sur la même période, Sinaly Diomandé, Dejan Lovren, Henrique et Nicolas Tagliafico ont commis 7 fautes et 8 pour Clinton Mata ainsi que Saël Kumbedi. Jake O'Brien est donc le défenseur le plus fiable de cette équipe lyonnaise, malgré son manque d'expérience au plus haut niveau. Le joueur de 22 ans se donne à 100% et mérite sa place de titulaire, comme l'explique le rédacteur en chef d'OL Média. « Il n'a commis qu'une seule faute. Ça paraît incroyable parce qu'il est grand, il joue beaucoup avec ses bras. Il fait 1m97. C'est un atout énorme sur les coups de pied arrêtés. Il est bluffant, notamment sur sa qualité de course. Pour l'instant, on ne l'a pas vu se faire prendre de vitesse » explique Gaël Berger, séduit par le recrutement surprise de Jake O'Brien.