L’OM encore préféré à l’OL, W9 a une nouvelle excuse

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

En contradiction avec son critère basé sur les équipes françaises à domicile, W9 a choisi de diffuser le match de Conference League entre le PAOK Salonique et l’Olympique de Marseille jeudi prochain, au détriment de l’Olympique Lyonnais. Du coup, le groupe M6 a dû trouver un nouvel argument.

Les explications du groupe M6 commencent à devenir confuses. Cette semaine, sa chaîne W9 a choisi de diffuser le quart de finale aller de Conference League entre l’Olympique de Marseille et le PAOK Salonique (2-1), au détriment du match d’Europa League qui opposait West Ham à l’Olympique Lyonnais (1-1). De quoi provoquer les critiques du président rhodanien Jean-Michel Aulas. Face à la polémique, Frédéric de Vincelles, directeur général des programmes en charge des plateformes et du sport chez M6, s’est donc justifié en expliquant que la chaîne privilégiait les matchs où les équipes françaises jouent à domicile.

West Ham OL ne sera pas diffusé en clair ou à prix accessible.. cela risque de profiter au piratage ! Pour que notre foot français rayonne, une solution aurait pu être de diffuser les 2 matchs du soir en multiplex et laisser d'autres acteurs les proposer à l’unité ! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) April 6, 2022

On s’attendait donc à voir les Gones passer en clair jeudi prochain pour leur match retour au Groupama Stadium. Mais non, le groupe M6 a encore choisi l’OM, pourtant attendu en Grèce. « Là on a estimé que l’intérêt sportif primait sur la notion de match à domicile ou match à l’extérieur, s’est défendu Frédéric de Vincelles, dans des propos relayés par Olympique-et-lyonnais. Le choix est finalement assez simple. C’est vrai qu’entre le match nul de Lyon à l’aller et la victoire d’un but de Marseille, il n’y a pas un écart énorme sur l’intérêt sportif mais on pense que Marseille est en bonne position pour se qualifier. »

En plus de ce nouveau critère, le dirigeant rappelle que Lyon a « été autant diffusé que l’OM en poules. » Et s’il fallait encore convaincre l’OL et ses supporters, Frédéric de Vincelles envisage déjà un choix favorable aux Lyonnais en cas de qualification. « Je ne veux pas m’engager dès maintenant mais il est assez probable que si Lyon se qualifie et que dans le même temps Barcelone se qualifie, alors il n’y aura pas à me rappeler sur un débat entre Lyon et Marseille. Il sera très probable que l’on diffuse le match opposant Lyon et Barcelone », a imaginé le patron des sports de M6, qui évite soigneusement d’évoquer les audiences.