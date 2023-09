Grosso le promet, il a le remède pour sauver l'OL

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche en début d'après-midi, l'OL se déplace sur la pelouse du Stade de Reims. Un déplacement qui s'annonce difficile pour les hommes de Fabio Grosso.

Fabio Grosso n'a pas connu les débuts rêvés la semaine passée sur la pelouse du Stade Brestois. Une défaite on ne peut plus logique en Bretagne qui n'a pas fini d'inquiéter les fans et observateurs du club rhodanien. Si l'Italien espère changer les choses le plus rapidement possible, le mal est profond au sein de l'OL. Moussa Dembélé s'est récemment lâché en dézinguant les dirigeants et l'ambiance qui régnait chez les Gones. Et sur ce point, Fabio Grosso ne lui donne pas forcément tort, alors que des tensions ont eu lieu cette semaine à l'entrainement.

Grosso ne s'avoue pas encore vaincu avec son OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Devant la presse, le champion du monde a reconnu que tout n'était pas encore très rose à l'OL mais que l'espoir n'était néanmoins pas mort. « La première des choses, c’est se sentir dans le groupe, chacun avec son caractère et ses caractéristiques. La base, ça doit être de devenir une équipe. L’équipe est malade et pour la guérir, il faut travailler ensemble, trouver les choses qui nous embêtent et les enlever. Chaque jour, on met des petits points, des petites pièces pour progresser. Je suis arrivé dans un club en difficulté, et je ne peux pas tout résoudre en quelques jours, mais j’essaie d’emmener les joueurs sur ma route, avec mes idées, pour qu’on redevienne costaud, dur où l’on peut l’être, sur les fondations », a notamment indiqué Fabio Grosso, conscient des maux présents à l'OL mais qui ne manque pas d'idées pour relancer l'équipe. Cela commencera par retrouver de la confiance et donc gagner des matchs. Car la situation du moment est alarmante.