Grosso annonce la couleur pour les ambitions de l'OL

Nouvelle déception pour l’Olympique Lyonnais, qui a mené au score pour la première fois de la saison, mais n’a pas réussi à s’imposer contre Lorient, autre club en difficulté. Résultat, l’OL ne se sort pas de la zone rouge, et n’a toujours pas remporté le moindre match après son 3-3 de ce dimanche. Le changement d’entraineur n’a pas vraiment permis de voir des améliorations, même si pendant quelques minutes, les Lyonnais ont réussi à mettre le feu au match et à entre-apercevoir la victoire Il n’en a rien été et forcément, Fabio Grosso était très déçu au moment de se présenter en conférence de presse. L’entraineur italien a affiché la couleur a bien fait comprendre que son équipe avait beau avoir un grand stade, de formidables supporters, des ambitions européennes en début de saison, la réalité était que l’objectif du club était le maintien en Ligue 1.

🔚 C'est terminé au @GroupamaStadium sur ce score de parité 🔴🔵



Prochain rendez-vous après la trêve internationale avec la réception de Clermont le dimanche 22 octobre à 20h45 📆



3-3 #OLFCL pic.twitter.com/MZkjqIsc1P — Olympique Lyonnais (@OL) October 8, 2023

« Les petits détails font la différence. Maintenant je ne crois pas beaucoup en la chance. On doit la chercher. On a fait de très bonnes choses. Une volonté commune de faire un résultat et après on a un peu lâché. On peut repartir avec plus mais je veux garder le positif. Pour le moment on est là et on joue le maintien. Je veux remercier les supporters qui ont mis une ambiance extraordinaire. Pour l'instant, on est là. On mettra du temps à sortir. Il faut faire les points. Pendant la trêve, on va travailler sur tout : le mental, le physique, la technique », a livré Fabio Grosso, pour qui les deux semaines sans match vont aussi aider à travailler sur de nombreux points. Les joueurs peuvent s’attendre à un programme musclé, sachant que Fabio Grosso envisage toujours de faire certaines journées à deux séances quotidiennes.