Fabio Grosso viré de l'OL, le nom d'Antonetti revient

La victoire de l'Olympique Lyonnais à Rennais a remis un peu de ciel bleu au-dessus du Groupama Stadium. Mais la crise n'est pas réglée et l'OL va devoir trancher.

Les trois points ramenés du Roazhon Park ont fait le plus grand bien au moral de Lyon et de ses supporters avant la trêve internationale. Mais au classement, le club de John Textor a cinq points de retard sur le premier non-relégable, Strasbourg et la prestation face à Rennes n'est pas à même d'éteindre les gros doutes sur la capacité de l'OL à sauver sa place en Ligue 1. A la tête de l'équipe, Fabio Grosso a récupéré du crédit après le triste épisode à Marseille, mais l'entraîneur italien n'échappe pas aux critiques. Dans L'Equipe du Soir, Régis Testelin et Vincent Duluc pensent que Fabio Grosso, nommé le 16 septembre, n'est pas l'homme de la situation et qu'après Laurent Blanc, un troisième entraîneur doit vite arriver à Lyon.

Fabio Grosso remplacé par Frédéric Antonetti ?

Le rédacteur en chef adjoint du quotidien sportif pense que le limogeage de Fabio Grosso doit vite intervenir et il a déjà une idée pour le remplacer « Tout est à refaire durant le mercato pour l’Olympique Lyonnais, à commencer par le changement de l’entraîneur. Je pense que Fabio Grosso a fait son temps, le match à Rennes était un épiphénomène et il ne changera rien à la mauvaise dynamique lyonnaise. Un autre entraîneur va reconsidérer les joueurs, il va remettre des joueurs comme Lepenant dans le circuit, Cherki à plein temps, Lacazette aussi. Et surtout ce nouvel entraîneur va demander à ses dirigeants de lui rendre un milieu de terrain qui soit beaucoup plus compétitif que le milieu de terrain actuel où un joueur comme Tolisso est, à mes yeux, bouillis physiquement et Caqueret trop juste techniquement. Le nœud du problème, c'est le milieu du terrain lyonnais (…) Pour remplacer Fabio Grosso, je pense que quelqu’un comme Frédéric Antonetti a largement les compétences pour savoir Lyon, ou quelqu’un qui lui ressemble », a précisé Régie Testelin. Vincent Duluc estime lui aussi que le technicien italien a fait son temps : « Je pense qu’il faut changer d’entraîneur, on a vu les limites de Fabio Grosso. Lyon n’a toujours pas gagné un match à 11 contre 11. Il aura fallu que Rennes joue deux fois à 10 dans la même semaine pour que ça passe dimanche. Ils sont faibles dans le jeu, on ne sent pas de dynamique, pas de direction. C’est un bon mec, mais bon six matchs et six compositions différentes. »