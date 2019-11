OL : Ce transfert qui va faire voir double au mercato

Dans : OL.

Complètement barré par un Léo Dubois inamovible, Rafael fait partie des joueurs qui n’ont pas vu leur statut évoluer à l’occasion du changement d’entraineur.

Le défenseur brésilien avait beau avoir réussi à convaincre l’OL de le faire prolonger de deux saisons en mai dernier, il n’a pas forcément plus de minutes au compteur. Le temps lui semble long, et même s’il ne cache pas qu’il apprécie la ville de Lyon et qu’il a le club dans son coeur, la question de son avenir va forcément se poser. Et dans un tour de passe-passe assez fou, il pourrait ainsi rejoindre le FC Nantes. Les Canaris ont en effet une absence à ce poste depuis quelques semaines, étant donnée la sérieuse blessure de Fabio, qui n’est autre que le frère jumeau de Rafael.

Selon Presse-Océan, les dirigeants nantais pensent bien à faire venir le défenseur de l’OL en ce mois de janvier, lui qui n’a disputé qu’un match cette saison en Ligue 1, le derby perdu face à Saint-Etienne. Nul doute que l’OL, qui a encore Kenny Tete dans son effectif au poste de latéral droit, ne sera pas trop regardant, surtout vus les services rendus par Rafael. Le résultat serait en tout cas surprenant pour les deux joueurs, qui ont déjà évolué ensemble par le passé puisqu’ils ont tous les deux débuté du côté de Manchester United, avant de se séparer quand Fabio a rejoint d’autres clubs anglais, tandis que Rafael est resté plus longtemps chez les Red Devils.