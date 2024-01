50 % de soldes au mercato, l’OL se fait recaler

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

L'Olympique Lyonnais poursuit son mercato hivernal ambitieux et tente d'attirer un défenseur central indésirable au FC Porto avec une offre basse, synonyme de période des soldes, refusée par le club portugais.

Conclure une affaire avec le FC Porto est plus délicat qu'avec d'autres clubs. Le géant portugais est habitué à très bien vendre ses joueurs. Ainsi, même un élément indésirable de l'effectif de Sérgio Conceição possède une forte valeur. C'est notamment le cas de David Carmo, recruté contre 20 millions d’euros à l’été 2022, en provenance de Braga. Le défenseur central n'a disputé que 27 matchs depuis son arrivée à Porto et n'entre pas dans les plans de l'ancien coach du FC Nantes. Toutefois, Lyon apprécie son profil et aimerait le relancer en Ligue 1. D'après les informations du journaliste Ekrem Konur, le club rhodanien a formulé une offre de prêt, assortie d'une option d'achat à 12 millions d'euros pour s'offrir les services du joueur de 24 ans. Une offre immédiatement refusée par les Dragons qui exigent le double.

Le FC Porto refuse l'offre à moitié prix de l'OL

💣💥#EXCL❗🇵🇹🔵#FCPorto❗ FC Porto have rejected Lyon's loan offer for David Carmo with a €12 million permanent purchase option.



◼️The Portuguese club has set a price tag of over 25 Million euros for the Portuguese defender. https://t.co/SdRDm6hMUh pic.twitter.com/wlrVx2nQtt — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 11, 2024

Porto réclame donc 25 millions d'euros pour céder David Carmo à l'OL, qui a tenté de surfer sur la vague des soldes pour proposer une offre à moitié prix. Les Portugais ne sont pas tombés dans le panneau et vont assurément être compliqués à satisfaire pour laisser partir le défenseur central, dont la clause libératoire est tout de même fixée à 80 millions d'euros. Lyon est déjà en train de finaliser les arrivées de Nemanja Matic et d'Arnaut Danjuma, après celle de la pépite Malick Fofana. Lucas Perri et Adryelson ont également rejoint les Gones, qui confirment leurs ambitions pour cette nouvelle année avec une grosse activité sur ce mercato hivernal. Si le FC Porto n'accepte pas de baisser ses exigences, il est fort probable que l'OL se retire de cet épineux dossier.