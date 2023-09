L'OL scandalisé par ces joueurs qui mentent

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dans une interview accordée à l’Equipe, le défenseur international espoirs français Castello Lukeba est revenu sur les conditions de son départ de l’OL pour rejoindre le RB Leipzig lors du mercato estival.

« Il y a peu de temps, j'étais très apprécié des supporters et, maintenant, c'est totalement l'inverse, ils me détestent » regrette Castello Lukeba, lequel est revenu sur les conditions de son départ de l’Olympique Lyonnais cet été. « C'est très facile pour le club de faire passer le joueur pour un méchant qui veut absolument partir. Mais mon départ de l'OL, c'est seulement une conséquence. Il faut voir les causes qui ont mené à ça. Au club, ils avaient l'ambition de me vendre depuis plusieurs mois, ça datait du début de saison passée, avec l'ancienne direction. C'est la réalité. Moi, ma volonté première était de prolonger à Lyon » a notamment commenté Castello Lukeba, qui explique que sa première intention était de prolonger, avant d’être mené en bateau par l’OL et poussé vers la sortie par la nouvelle direction. Dans les colonnes de L’Equipe, l’état-major de l’Olympique Lyonnais a tenu à rétablir quelques vérités en accusant Castello Lukeba de mentir au sujet de ce qu’il s’est vraiment passé cet été.

L'OL ne voulait plus de lui, Lukeba rétablit la vérité https://t.co/AIEX2VwDaT — Foot01.com (@Foot01_com) September 5, 2023

« L'OL a formulé plusieurs offres de prolongation dès la fin de l'année 2022 qui ont toutes été refusées par les représentants du joueur. Ces derniers ont affirmé fin décembre que Lukeba avait pris la décision de partir dès la fin de la saison 2022-2023 » assure l’état-major de l’Olympique Lyonnais. Le club poursuit en expliquant que « l’OL souligne enfin que Lukeba, dans le cadre du rendez-vous avec John Textor, a fermement rappelé sa détermination à quitter le club pour rejoindre Leipzig ».

L'état-major de l'oL veut rétablir sa vérité

Autant dire que du côté du club rhodanien, on ne tolère pas les propos de Castello Lukeba et on rappelle que c’est avant tout parce qu’il voulait partir que le défenseur a été vendu au club allemand pour une somme avoisinant les 35 millions d’euros bonus compris. Comme dans le dossier Bradley Barcola, on ne saura sans doute jamais la vérité absolue quant aux intentions de chacune des parties. Une chose est en revanche certaine, l'OL s'est séparé en l'espace de six mois de trois de ses quatre meilleurs joueurs avec les départs de Malo Gusto, Castello Lukeba et Bradley Barcola. Et ce n'est sans doute pas ce qui était prévu lors du rachat du club par John Textor.