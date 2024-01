30 ME, l’OL explose son record et recrute Mangala

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

John Textor a réussi à frapper un grand coup en convaincant Nottingham Forest de lui céder son milieu de terrain Orel Mangala. L'OL a mis 30 ME sur la table tout de même.

Après Nemanja Matic, l’Olympique Lyonnais tient un autre énorme transfert au sein de son milieu de terrain avec la signature d’Orel Mangala. Sacha Tavolieri, qui suit ce dossier de près depuis le début, annonce un accord trouvé entre les deux clubs pour la signature du joueur belge. Nottingham Forest réclamait 30 millions d’euros pour se séparer de son titulaire, et l’OL avait fait une première approche à plus de 20 millions d’euros. Les deux clubs se sont rejoints à 27 ME, avec 3 ME de bonus éventuels. Le joueur est partant pour rejoindre Lyon et finalise à l’heure actuelle les derniers détails pour son futur contrat de trois ans demi. Ce sera le joueur le plus cher jamais acheté par le club rhodanien, devant Jeff Reine-Adelaïde et Joachim Andersen.

Encore une recrue après Mangala ?

🔴🔵🇧🇪 Accord trouvé entre Nottingham Forest et l’Olympique Lyonnais ! Il s’agit finalement d’un transfert définitif à hauteur de 27M€ à laquelle vient s’ajouter 3M€ de bonus.

✍🏼 Orel Mangala règle actuellement les derniers détails contractuels et devrait finalement signer à… pic.twitter.com/S2bme4LlaA — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 30, 2024

L’OL se donne ainsi les moyens de renouveler son effectif et John Textor tient sa promesse en dépassant même le budget alloué pour cet hiver, sous réserve de l’accord de la DNCG qui ne semble plus très regardante sur le mercato lyonnais. L’international belge pourrait ne pas être la dernière recrue de l’hiver à Lyon, puisque John Textor a aussi posé une belle somme d’argent pour convaincre West Ham de lui vendre Saïd Benrahma. A l’heure où les clubs anglais comptent leurs sous en raison de sanctions éventuelles pour leur économie déficitaire, la démarche est à souligner si jamais l’OL parvenait à faire venir deux joueurs de Premier League dans la dernière ligne droite d’un mercato complètement fou à Lyon. Les supporters sont en tout cas conquis par ces initiatives, alors que pendant longtemps l’OL a du se serrer la ceinture pendant cette période de recrutement.