OL ‍: « ‍C’est la honte ‍», les supporters écoeurés par ce verdict

Par Guillaume Conte

L'Olympique Lyonnais réalise une splendide seconde partie de saison, mais cela ne suffit pas aux yeux des instances. Alexandre Lacazette a été boycotté pour les Trophées UNFP, et ça ne passe pas.

Comme pour toute récompense individuelle dans le football, le débat est ouvert en ce qui concerne les critères, les désignés et les futurs lauréats. L’UNFP a dévoilé cette semaine les finalistes pour le titre de meilleur joueur de la saison. Et à l’Olympique Lyonnais, on a très peu goûté le verdict du syndicat qui a snobé l’attaquant vedette du club rhodanien. Malgré un début de saison raté pour tout le monde, l’ancien d’Arsenal a toujours répondu présent, et enchaine les grosses prestations pour faire de l’OL un candidat à l’Europe et un finaliste de la Coupe de France. S’il n’y a que cinq joueurs appelés et que tout le monde ne peut pas être satisfait, l’absence d’Alexandre Lacazette s’apparente à un scandale ou à un complot anti-OL, alors que Pierre Sage, qui possède l’un des meilleurs bilans européens de 2024, n’est pas non plus dans la liste des meilleurs entraineurs de Ligue 1 pour cette saison.

« WOOOOOH 🤩» « INCROYAAABLE 🤯» « YEEEEEEES 💪» « TROP CHAAAAUD 🔥» P-E.AUBAMEYANG, O.DEMBÉLÉ, P.LEES-MELOU, K.MBAPPÉ, E.ZHEGROVA



Fournisseurs officiels de moments d'euphorie cette saison.



Ils sont nommés pour le Trophée UNFP du Meilleur Joueur de la saison en… pic.twitter.com/IN3UXx8CB4 — UNFP (@UNFP) April 30, 2024

La vision des supporters rhodaniens est peut-être un peu portée par leur patriotisme forcément, mais pour beaucoup, Alexandre Lacazette méritait d’être dans cette quinte finale, notamment au détriment d’un Ousmane Dembélé, qui n’a pas non plus réalisé une saison incroyable en Ligue 1. Mais le verdict est tombé, et le titre de joueur de l’année se jouera donc entre l’ancien du Barça, Pierre Lees-Melou, Kylian Mbappé, Pierre-Emerick Aubameyang et Edon Zhegrova.

Ousmane Dembélé pointé du doigt

Sur les réseaux sociaux, la parution de la liste des nommés a en tout cas fait hurler les supporters lyonnais, qui ont pris d’assaut le compte de l’UNFP pour le pourrir littéralement. « Dembélé et pas Lacazette ptdr… », « La Honte », « C’est ridicule votre cérémonie, ne pas nommer Lacazette est une honte absolue et je pèse mes mots », « 2 ans de suite il n’y a pas Lacazette. Après Deschamps, c’est l’UNFP qui le boycotte », ont balancé les supporters de l’OL, qui accusent même le syndicat d’avoir supprimé des messages de désapprobation pour calmer la gronde. Même les supporters du PSG qui sont intervenus sur le sujet semblaient un peu gênés, reconnaissant que Dembélé ne méritait pas d’être dans les cinq meilleurs joueurs du championnat de France, au contraire d’un Vitinha par exemple qui convainc tout le monde dans l’entrejeu parisien. En attendant, cet effet d’annonce a fait le buzz, et a rappelé qu’il était impossible de faire l’unanimité sur des récompenses individuelles.