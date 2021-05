OM : Un cador exigé par Sampaoli au mercato ?

Dans : OM.

A moins d’un tour de magie de Pablo Longoria au mercato, Boubacar Kamara va quitter l’OM cet été.

En fin de contrat en juin 2022, l’international espoirs français est le joueur le mieux valorisé de l’effectif marseillais. En toute logique, Pablo Longoria ne prendra donc pas le risque de le voir partir libre dans un an et actera son départ dès le prochain mercato, dans le cas où Boubacar Kamara ne serait pas hyper chaud pour prolonger. De toute évidence, ce départ sera préjudiciable pour Jorge Sampaoli, qui a fait de Kamara son homme de base au milieu de terrain au sein de son 3-4-3. Dans le podcast « After Marseille » sur RMC, Florent Germain a confirmé la tendance d’un départ pour Kamara. Mais selon le correspondant permanent de la radio à Marseille, Jorge Sampaoli a fait savoir à Pablo Longoria qu’il exigeait le recrutement d’un taulier à ce poste pour compenser le transfert de Boubacar Kamara.

Il veut un « n°6 d’un gros calibre »

« L’OM joue plus en 3-4-3 qu’en 5-3-2 depuis quelques matchs. Thauvin joue quasiment au niveau de Payet, tous les deux sont en soutien de Milik. Les supporters attendent un autre attaquant aux côtés de Milik ? Je pense que ce sera un jeu de chaises musicales. Sampaoli aimerait recruter un numéro 6 de gros calibre. Je n’ai pas de noms à donner mais je pense que Kamara va partir cet été et que dans l’idéal de Sampaoli, il aimerait jouer avec trois axiaux et deux pistons avec un numéro 6 seul devant la défense. Ce sera pour lui un poste clé, un poste majeur. Devant lui ça libérerait quatre postes plus offensifs. On peut s’imaginer un Thauvin légèrement à droite, un Payet à gauche et deux attaquants. Un système très offensif mais Sampaoli est un coach très offensif ! » a livré Florent Germain, à l’heure où le nom d’Arturo Vidal a été murmuré aux oreilles des supporters de l’OM. Le Chilien, qui pourrait occuper ce rôle de milieu défensif, devrait toutefois être trop cher pour les finances marseillaises.