Dommage pour l’OM, Gasset avait le plan parfait

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Accroché à domicile par l'Atalanta Bergame, l'OM va devoir sortir un gros match au retour pour se qualifier. Pourtant, Jean-Louis Gasset avait remporté le duel tactique.

En demi-finale aller de l’Europa League, l’Olympique de Marseille ne s’est pas rapproché de la finale, ce jeudi soir. Avec ce match nul 1-1 contre l’Atalanta Bergame, les Marseillais sont toujours au coude-à-coude avec les Italiens dans un match qui aurait pu basculer en leur faveur avec un peu plus de réussite. En tout cas, l’OM a montré qu’il était au niveau alors qu’on annonçait une équipe de Bergame capable de rouler sur le Vélodrome comme cela avait été le cas à Anfield. Pour Raymond Domenech, le piège a été particulièrement bien évité par Jean-Louis Gasset, qu’il faut féliciter pour le plan appliqué par son équipe ce jeudi soir.

L'Atalanta a perdu la bataille tactique

⏱️ 90+2’ | #OMAtalanta 1️⃣-1️⃣



Au terme d’une rencontre rythmée par de nombreuses occasions, l’OM et l’Atalanta se quittent sur un score de parité.

🗓️ Tout reste à faire jeudi prochain à Bergame pour décrocher le billet pour la finale de l’@europaleague 💪 pic.twitter.com/Uf808nwY2y — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 2, 2024

« Les vrais regrets sont aussi liés au fait qu’on annonçait l’Atalanta comme une machine de guerre qui allait presser l’adversaire, le bousculer et qui allait laminer et épuiser les Marseillais. Et ce soir, on n’a pas vu ça. Tactiquement, les Marseillais ont très bien joué le coup. Ils n’étaient pas dans la possession et n’ont pas essayé de garder le ballon. C’était vite transition, et profondeur. Et pour gêner cette équipe-là, c’est ce qu’il faut faire car il fallait surtout éviter de monter le ballon et de se faire presser. Ce que Jean-Louis Gasset a mis en place, c’était simple, clair et efficace. Et avec un peu de réussite, c’est eux qui gagnent le match. C’est l’OM qui a les occasions. De quoi donner un vrai regret, c’est dommage », a livré l’ancien sélectionneur de l’équipe de France, pour qui l’OM aurait mérité d’être récompensé avec un petit but d’avance avant le match retour à Bergame.