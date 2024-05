Il a mis la misère au PSG, ce joueur de l’OM l’admire

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Mats Hummels a été désigné homme du match par l'UEFA pour sa prestation complète face au PSG ce mercredi soir. Leonardo Balerdi n'a pas attendu cette rencontre pour confier à quel point il admirait son ancien coéquipier allemand.

Pointée du doigt pour sa lenteur, la défense du Borussia Dortmund a parfaitement tenu le choc face au PSG, malgré l’armada offensive parisienne sur le papier. Mais sur le terrain, Mats Hummels s’est régalé et n’a pas fait ses 35 ans, récoltant même le titre d’homme du match. L’international allemand, qui n’a connu que le Bayern et Dortmund dans sa carrière, a fait parler son expérience pour endiguer les attaques du PSG, et a même fait la démonstration de ses qualités de relance en montant balle au pied ou en distribuant les ballons avec ses extérieurs du pied. Un vrai récital qui force l’admiration, même si Leonardo Balerdi, qui est passé par Dortmund au début de sa carrière, n’a pas attendu ce match pour le considérer comme l’un de ses modèles.

Hummels, Balerdi a compris

Le défenseur argentin de l’OM a expliqué dans un entretien au journal espagnol Relevo, à quel point il admirait Mats Hummels. « J’aime regarder beaucoup de joueurs, afin de tirer le meilleur de chacun d’entre eux. Quand j’ai évolué avec Hummels à Dortmund, j’ai compris pourquoi il a fait la carrière qu’il a faite. J’ai aimé sa façon de chercher les passes, il m’a aidé. J'aime Stones, son style de jeu, la façon dont ils se mettent au milieu à City, je regarde ça, ils m’aident à m’améliorer. Idem pour Van Dijk », a livré l’arrière de l’OM, qui connait une grosse saison et pourrait même signer dans un club de très haut niveau cet été puisque sa valeur marchande est au plus haut. Et pourquoi pas réaliser une seconde partie de carrière digne de ses prestigieuses idoles.