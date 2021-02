OM : Alvaro s’excuse après son choc avec Neymar

Dans : OM.

Le troisième rendez-vous de la saison était pris entre Alvaro Gonzalez et Neymar. Il a été quelque peu raté par l’Espagnol.

Tout d’abord, le Brésilien du PSG était sur le banc au coup d’envoi du match contre l’OM. Ensuite, le défenseur marseillais n’a pas été très inspiré sur le terrain avec ses performances. Enfin, quand Neymar est rentré, il a immédiatement piqué le ballon dans les pieds d’Alvaro, filant au but avant de s’écrouler sur un contact avec son adversaire préféré. Pas de pénalty, mais une blessure impressionnante pour l’ancien de Villarreal, qui a vu son pied se dérober sous celui du numéro 10 parisien. Malgré l’image qui pouvait laisser entrevoir le pire, Alvaro a tenté de continuer avant de sortir en se plaignant du genou. De quoi faire craindre une longue absence. Pas du tout a tenu à faire savoir le défenseur de l’OM, ravi de pouvoir répondre via les réseaux sociaux à tous ceux, et probablement nombre de supporters du PSG, qui rêvaient de le voir être indisponible un long moment.

« Je suis bien, mon genou va bien, ce n'est pas grave. Merci à tous. Merci aussi à tous ceux qui souhaitent le mal. Merci beaucoup et désolé parce qu'Alvaro, il est fort et je vais revenir le plus tôt possible et mon genou va très très bien. Allez l’OM », a livré le soldat du club olympien, qui n’a pas perdu de son mordant malgré le match difficile vécu contre le PSG ce dimanche, et la situation compliquée du club phocéen. Néanmoins, après son IRM rassurante passée lundi, Alvaro sera forfait pour le match de Coupe de France face à Auxerre, et reste incertain pour les prochains rendez-vous de l’OM.