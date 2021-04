OM : Kamara prolongé, un gros salaire et c'est réglé ?

Dans : OM.

En fin de contrat en juin 2022, Boubacar Kamara ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Pablo Longoria pourrait lui offrir un salaire plus proche de celui de Dimitri Payet et Florian Thauvin, autres stars de l'effectif.

Probablement l'un des meilleurs joueurs de l'effectif marseillais cette saison, Boubacar Kamara arrive à un tournant de sa carrière. À un an de la fin de son contrat, le milieu défensif n'a pour le moment pas prolongé et un départ n'est pas à exclure. Lorsqu'il a répondu aux questions concernant son avenir, le principal intéressé avait quelque peu botté en touche, déclarant que la priorité était de bien terminer la saison. Il expliquait que l'absence de Ligue des Champions la saison prochaine ne sera pas un élément définitif au moment de prendre sa décision.

Pablo Longoria était présent en conférence de presse mercredi. S'il a été questionné sur les dossiers chauds de l'actualité marseillaise (Thauvin, Amavi, Lirola...), le boss de l'OM a également évoqué la situation de Boubacar Kamara. « Je considère la vente de joueurs, non comme une perte, mais comme une possibilité. Si tu vends et sais bien investir ensuite. Personne ne connait ce qu'on va vivre cet été, parce qu'il n'y aura pas d'argent en circulation. Je crois que ce sera un marché très compliqué. Aucun club ne prend des décisions » expliquait notamment l'Espagnol.

Un salaire à la Thauvin pour Kamara ?

La crise financière vécue par les plus gros clubs européens limite les budget transferts, et il se pourrait bien que les offres pour Kamara soient moins nombreuses que prévues. Compte tenu de cette information, le président de l'OM préfère attendre, et pourrait proposer une offre de nouveau contrat au joueur formé au club. Lorsqu'il avait prolongé en 2019, l'international Espoir n'avait pas fait de l'argent une priorité, réclamant seulement d'être rémunéré à sa juste valeur. Il avait alors pris le salaire de son compère de la défense Duje Ćaleta-Car en exemple. Aujourd'hui, Boubacar Kamara a pris du galon, et fait partie avec Dimitri Payet et Florian Thauvin des cadres du vestiaire. Il ne serait donc pas impossible de voir Pablo Longoria proposer une jolie revalorisation salariale à son joueur, d'autant plus si Thauvin quitte le club. Dernière option envisagée par le dirigeant marseillais, un échange de joueurs. Cette solution permettrait de contenter toutes les parties : Kamara rejoindrait un grand club, ce dernier n'aurait pas de grosses sommes à dépenser, et l'OM ne perdrait pas un élément clé sans rien obtenir en échange.