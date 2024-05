OM ‍: Clauss refuse de quitter Marseille

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'avenir de Jonathan Clauss sera assurément l'un des feuilletons de l'OM cet été. Le latéral était tout proche de devoir partir en janvier dernier et il ne possède qu'un an de contrat restant. Cependant, Clauss n'envisage encore aucun départ de l'OM.

Jonathan Clauss peut-il se projeter la saison prochaine à l'OM ? On en doute fort au vu du début d'année mouvementé du latéral français sur la Canebière. Clauss a failli être transféré l'hiver dernier, étant mis officiellement sur la liste des transferts par Pablo Longoria. En plus, il a été attaqué directement par Medhi Benatia dans les médias pour des supposés « problèmes comportementaux » en interne. D'un point de vue financier ou humain, il était clair que Clauss était devenu gênant à l'OM. Pourtant, le latéral a continué sa saison comme si de rien n'était, restant un homme de base des Marseillais avec l'arrivée de Jean-Louis Gasset.

Clauss prêt à finir son contrat à l'OM

Son départ semble toutefois inéluctable cet été, d'autant qu'il ne possède plus qu'un an de contrat. On imagine mal Pablo Longoria prendre le risque de le conserver pour le voir partir libre en juin 2025 et ainsi imiter Pape Gueye cette saison. Toutefois, Clauss a tenu un discours bien différent des prédictions dans le Journal du Dimanche. Il se voit rester à l'OM la saison prochaine !

« J'ai encore un an de contrat. A mon avis, il y a de fortes chances qu’on me revoie à Marseille, à moins d'un été mouvementé. Mais ça c’est encore loin », a t-il lâché dans une interview parue ce dimanche. Sans prolongation de contrat de sa part, cela apparaît impossible. Et, sans Europe à jouer, même une prolongation sera difficile à obtenir puisqu'il touche déjà plus de 3 millions d'euros de salaire annuel. Jonathan Clauss vaut-il le coup de prendre un tel risque financier pour Pablo Longoria ? Connaissant la façon de faire de l'Espagnol, cette interrogation n'en est pas vraiment une.