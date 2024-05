Vente OM ‍: La bombe signée du Guardian ‍!

La vente de l'Olympique de Marseille est annoncée comme imminente depuis des mois. Frank McCourt doit décider de l'avenir et selon le très sérieux quotidien The Guardian, c'est fait.

Alors oui, il y a un journaliste de Canal+ qui avait annoncé la vente de l'OM aux Saoudiens pour janvier 2024, il y a eu un journaliste de France Bleu Provence qui affirmait que Zinedine Zidane viendrait à Marseille si ces mêmes investisseurs débarquaient enfin. On parle de documents secrets, d'experts en vente d'entreprise...mais en attendant personne ne sait si Frank McCourt veut réellement vendre l'Olympique de Marseille. Car si le milliardaire américain a décidé de conserver le club phocéen, alors toute cette histoire de consortium mené par l'Arabie Saoudite s'écroulera comme un château de cartes. Et c'est un peu ce qu'indique Nick Ames, très réputé journaliste anglais, correspondant pour le football européen du non moins réputé journal The Guardian. Présent cette semaine à Marseille, où il a vibré lors du match OM-Atalanta, notre confrère porte un coup brutal à ceux qui annoncent une vente rapide.

Marseille love nothing more than Europe and they have a EL semi-final tonight. They could be a superpower but it's not easy when, as some say, you're sitting on "a volcano". How do you modernise while harnessing a unique kind of chaos? Visited to find out. https://t.co/K140dikv9K