Vente OM ‍: Zidane et des stars, l'Arabie Saoudite va mettre le feu

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La vente de l’OM par Frank McCourt à l’Arabie Saoudite dans les semaines à venir ne fait aucun doute selon Thibaud Vézirian, qui a donné quelques précisions sur la piste Zinedine Zidane.

Zinedine Zidane à l’Olympique de Marseille avec l’Arabie Saoudite, ce n’est pas du flan. Sur son compte Twitch, le journaliste Thibaud Vézirian a de nouveau évoqué une potentielle vente du club phocéen par Frank McCourt dans les semaines à venir. Un scénario dont l’issue ne fait aucun doute selon le spécialiste, convaincu que le rachat du club par l’Arabie Saoudite est déjà acté dans le plus grand des secrets des affaires et cela depuis plusieurs mois. Si une telle opération venait à se concrétiser, l’OM basculerait automatiquement dans une nouvelle dimension et un mercato de gala pourrait alors voir le jour. La question du futur entraîneur va également se poser et un nom ressort du chapeau, celui de Zinedine Zidane. La piste de l’ancien coach du Real Madrid est bien réelle selon « TV », qui a confirmé des négociations et même un possible accord entre le champion du monde 1998 et les futurs propriétaires de l’OM en live sur son compte Twitch.

Zidane à l'OM, l'énorme projet qui va tout casser https://t.co/AOLphHShcu — Foot01.com (@Foot01_com) May 3, 2024

« Le rachat saoudien va attirer de grands joueurs, bien sûr, petit à petit, sans grandir trop vite. Bien entendu, tu changes d’ampleur, tu changes de coach, d’après ce que beaucoup de personnes disent, si tu attires un coach comme Zinedine Zidane, tu attires des grands joueurs. En termes d’acceptabilité et d’image, c’est un ras de marée médiatique et en termes d’attraction, c’est exceptionnel, tout change. Un mercato de dimension internationale cet été ? Le foot, ce n’est pas FIFA, ce n’est pas Football Manager. On ne se monte pas une équipe en un seul mercato car tu peux acheter qui tu veux dans les jeux vidéo. Il y a des choses qui vont se faire, mais étape par étape. Le club est parti de tellement loin en 2021, quand on voit que chez les féminines, il y avait encore des bénévoles. Zidane peut-il venir sans coupe d’Europe ? Ce n’est pas du tout le sujet, ce n’est vraiment pas un problème. Aujourd’hui, certains confirment des accords » a lancé le journaliste, dont les propos vont susciter une réelle excitation chez les supporters de l’Olympique de Marseille. Tout est maintenant question de timing selon le journaliste, intimement persuadé que tout est bouclé pour la vente du club à l’Arabie Saoudite et qu’il faut désormais être patient avec une annonce tonitruante qui doit intervenir dans les semaines ou les mois à venir.