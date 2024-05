OM ‍: Balerdi au top, c'est 60 ME minimum ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur d’une saison monstrueuse, Leonardo Balerdi a encore livré un match de grande qualité jeudi soir face à l’Atalanta Bergame. L’Argentin s’impose indiscutablement comme la valeur marchande n°1 de l’OM.

L’époque où Leonardo Balerdi multipliait les bourdes est désormais très lointaine. Le défenseur argentin de l’Olympique de Marseille est aujourd’hui le pilier de l’équipe de Jean-Louis Gasset. Rapide, dur dans les duels, très à l’aise techniquement, l’ancien joueur du Borussia Dortmund explose totalement cette saison. Jeudi soir, son duel avec Gianluca Scamacca était très attendu et Leonardo Balerdi a répondu présent en livrant une nouvelle fois une prestation de très haute voltige. La semaine passée, L’Equipe nous apprenait que Pablo Longoria souhaitait conserver Leonardo Balerdi à tel point qu’une prolongation jusqu’en 2028 lui a été proposée avec une nette revalorisation salariale à la clé.

Balerdi est un crack, Guardiola et le PSG sont jaloux de l'OM https://t.co/nxtppD1UiX — Foot01.com (@Foot01_com) May 1, 2024

La balle est maintenant dans le camp du défenseur argentin, qui va devoir trancher la question de son avenir au plus vite. En cas de départ, nul doute que l’OM va récupérer une très grosse somme. Pour l’insider mercato Mohamed Toubache-Ter, le club phocéen ne doit même pas discuter en-dessous de 60 millions d’euros. « Balerdi c’est 60 ME ! En-dessous, pas de discussion possible » a publié le journaliste sur son compte X. Il faut dire que Balerdi, suivi par l’Atlético ou encore Naples depuis plusieurs mois, jouit désormais d’une excellente cote en Europe et ce n’est pas son match face à l’Atalanta jeudi qui va inverser la tendance.

Leonardo Balerdi taille patron à l'OM

Dans les colonnes de L’Equipe, sa prestation a d’ailleurs été saluée avec un excellent 7/10. « Un match taille patron, encore, pour l'Argentin, très bon en ce printemps 2024. De belles sorties de balle avec de la prestance (31e, 55e, 63e), des interventions précieuses (44e), des inspirations bienvenues (77e), il a livré un joli duel à Gianluca Scamacca, qu'il suit bien côté gauche (37e). Mais il l'enroule sur le flanc droit et concède un coup franc dangereux dans la foulée. Plus de fautes en fin de match, il est aussi averti (69e) pour avoir retenu De Ketelaere » a noté le quotidien national.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Balerdi ⚡️🇦🇷 (@leobalerdi5)

En plus de ses prestations XXL, Leonardo Balerdi s’impose désormais comme un taulier dans le vestiaire comme le prouve son discours de conquérant à la sortie du match nul 1-1 au Vélodrome face à Bergame. « On a eu beaucoup de chances pour faire mieux et gagner mais on reste positif. L’envie qu’on a eue, l’attitude qu’on a montrée. Je pense qu’on était supérieur aujourd’hui. On va essayer de montrer ça là-bas. Ça se joue sur deux matchs, on a fait un match nul, il n’y a aucun regret, il faut gagner là-bas. On va le faire ! » a lancé le joueur en zone mixte après la rencontre. Plus de doute, l’OM tient un nouveau patron et les supporters prient pour qu’il ne soit pas vendu lors du prochain mercato même si une chose est certaine, Pablo Longoria va recevoir des offres.